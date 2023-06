Svolta Juventus, la cessione di Vlahovic finanzia tre acquisti

La cessione di Vlahovic potrebbe finanziare il nuovo mercato della Juventus. L’attaccante serbo sarebbe finito nel mirino del Bayern Monaco, ma anche di alcuni club inglesi

Come cambierà la Juventus in vista della prossima stagione? I bianconeri saluteranno Rabiot, Di Maria e Paredes per puntare fortemente su una rivoluzione totale e ridimensionare il monte ingaggi. El Fideo potrebbe dire sì alla corte del Barcellona, mentre Paredes farà ritorno al PSG. Su Rabiot il Chelsea sembrerebbe essere in vantaggio sulla concorrenza.

Detto questo, occhio anche al futuro di Vlahovic. L’attaccante serbo potrebbe essere sacrificato per far cassa e ripartire in vista del futuro. Considerato il punto interrogativo sulla possibile partecipazione alla Coppe Europee della prossima stagione, i bianconeri potrebbero prendere in considerazione offerte da 80-90 milioni di euro per il centravanti serbo.

L’addio di Vlahovic, però, potrebbe dipendere anche dalle decisioni del nuovo direttore sportivo (Giuntoli?), ma anche dall’arrivo del nuovo potenziale allenatore in caso di addio ad Allegri. Conte resta in seconda fila: Tudor, Italiano e Thiago Motta, per il momento, restano i nomi più gettonati nella lista della dirigenza bianconera. Da escludere tassativamente Spalletti, il quale osserverà un anno sabbatico come confermato nella scorse ore.

Cessione Vlahovic, Hojlund e altri due acquisti

Qualora la Juventus dovesse aprire concretamente all‘addio di Vlahovic, Hojlund potrebbe rappresentare il primo nome nella lista della dirigenza bianconera in vista del futuro. L’attaccante danese, attualmente in forza all’Atalanta, ha una valutazione di circa 50 milioni di euro.

Hojlund, ma non solo: la cessione di Vlahovic, unita agli addii di Rabiot, Di Maria e Paredes, potrebbe permettere alla Juventus di affondare il colpo anche su un centrocampista (Koopmeiners o Pulisic), ma attenzione anche al nome di Milenkovic per la difesa. Il centrale difensivo viola potrebbe tornare di moda in vista della prossima stagione. I bianconeri, per il momento, sono pronti a ripartire con la nuova organizzazione societaria in attesa di imbastire le nuove trattative per il futuro.