Dia si è preso la Serie A: pronto al salto dalla Salernitana alle big

Dia della Salernitana è uno degli attaccanti del momento in Serie A, e il club granata punta su di lui per una ricca operazione di mercato.

È stato appena nominato calciatore del mese in Serie A, e il suo futuro pare piuttosto roseo, con tante squadre importanti sulle sue tracce. Boulaye Dia sta vivendo un periodo molto positivo alla Salernitana, che ha capito di avere in lui una gallina dalle uova d’oro. L’attaccante senegalese è stato uno dei giocatori più in vista di questa stagione, e il club campano ha fiutato un grosso affare attorno a lui.

Nell’estate del 2021 era arrivato al Villarreal dopo un’ottima stagione in Francia allo Stade Reims, ma la sua avventura in Spagna non è stata delle migliori: appena 7 gol e 5 assist tra tutte le competizioni. Un anno fa, la Salernitana ha deciso di scommettere su di lui, e quando ormai manca solo una giornata alla fine della stagione possiamo dire senza dubbio che l’idea è stata molto proficua. Dia ha totalizzato 16 gol e 6 assist nel corso di 33 partite, e solo a maggio ne ha messi a segno 4, tra cui una tripletta alla Fiorentina a inizio mese.

Un biglietto da visita eccezionale in vista del mercato. La punta senegalese non è arrivata a Salerno a titolo definitivo, ma solo in prestito. Il diritto di riscatto è fissato a 12 milioni di euro, una cifra abbastanza abbordabile per il club granata, e che stando alle ultime informazioni verrà certamente pagata. Boulaye Dia diventerà quindi a tutti gli effetti un giocatore della Salernitana, ma la società di Iervolino punta a incassare presto più del doppio della spesa fatta per il suo cartellino.

Boulaye Dia conquista la Serie A: la Salernitana punta all’incasso record

Per la ‘Gazzetta dello Sport’, la sua destinazione più probabile potrebbe essere in Premier League, ma non è da escludere possa restare in Italia. La Salernitana chiede almeno 30 milioni per cedere il senegalese, considerando anche che il 15% della cifra della vendita dovrà essere girato al Villarreal. La cifra non è certo bassa, ma può essere un investimento possibile per alcune squadre del campionato italiano, in cerca di un attaccante che conosce già l’ambiente e che è ancora giovane.

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, Dia sarebbe nella lista dei desideri della Fiorentina, che dall’addio di Vlahovic sta ancora cercando di risolvere il problema del suo centravanti. I viola vorrebbero proporre alla Salernitana un affare da 20 milioni di euro più una contropartita tecnica, a scelta tra Kouamé e Ikoné. Ma la Fiorentina potrebbe non essere l’unica pretendente in Serie A per Boulaye Dia: il suo nome potrebbe fare comodo anche a Milan e Inter, così come alla Juve se dovesse partire Vlahovic.