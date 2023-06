Inter, Dimarco out contro il Torino: le condizioni in vista del Manchester City

Federico Dimarco non ci sarà contro il Torino: le condizioni del fedelissimo di Inzaghi in vista della finale di Champions League dell’Inter contro il Manchester City.

Federico Dimarco è stato fin qui protagonista del tour de force dell’Inter. Tra campionato, Coppa Italia, finale di Supercoppa Italiana, Champions League, lui le ha giocate praticamente tutte. O quasi, se non fosse stato per il problema ai muscoli addominali che lo ha fermato per qualche giornata. Ha dovuto compiere gli straordinari, soprattutto in attesa che Robin Gosens recuperasse al meglio la sua forma fisica. Adesso però proprio Dimarco non ci sarà contro il Torino: ecco il motivo e le condizioni in vista del grande appuntamento in Champions League contro il Manchester City.

Simone Inzaghi ha rinunciato davvero pochissime volte a Federico Dimarco. L’esterno sinistro è stato a tutti gli effetti un suo fedelissimo e le ha giocate quasi tutte, dal momento che è stato fermato momentaneamente solo da un problema ai muscoli addominali qualche settimana fa.

Adesso fa perciò notizia che non ci sarà contro il Torino. Al suo posto, tra gli 11 titolari, sarà presente Robin Gosens che troverà anche più minuti di gioco in vista della finale delle finali. Per Dimarco si tratta di uno stop precauzionale. Ecco le ultime che sono filtrate da Appiano Gentile.

Inter, col Torino forfait di Dimarco: stop precauzionale per il fedelissimo di Inzaghi in vista del Manchester City

L’Inter sa molto bene che col Manchester City in finale di Champions League sarà difficile. Simone Inzaghi vuole perciò avere quante più cartucce a disposizione per affrontare al meglio l’appuntamento per eccellenza della stagione. In attesa di capire se Henrikh Mkhitaryan e Joaquin Correa riusciranno a recuperare in tempo e con Milan Skriniar e Danilo D’ambrosio tornati in gruppo, si ferma Federico Dimarco.

Il giocatore nerazzurro è stato messo a riposo in via precauzionale. Secondo quanto riportato anche da ‘Fantacalcio.it’, non dovrebbe trattarsi di nessun problema grave ma solamente di qualche fastidio fisico. Si ferma perciò per non rischiare dato che alla finale contro il Manchester City manca solamente una settimana esatta.