Juventus, fumata nera per Milik? Le ultime novità non rassicurano

La Juventus deve ripartire e per farlo sta ragionando nel migliore dei modi sul mercato per lavorare sui profili giusti. Arrivano a tal proposito anche novità su Arkadiusz Milik. Fumata nera per lui? Il punto della situazione.

La Juventus ragiona e lavora sul mercato, anche in base a quelle che sono le richieste del suo allenatore. Massimiliano Allegri, infatti, sarà anche l’anno prossimo sulla panchina del club bianconero. Come fatto sapere dai piani alti della società. Ma si sta cercando anche di fare il punto della situazione sul futuro di Arkadiusz Milik. Le novità.

La Juventus, sapendo di dover affrontare la Conference League (salvo decisioni su possibili esclusioni dalla UEFA), deve fare meglio il prossimo anno in Serie A. Massimiliano Allegri è stato confermato sulla panchina bianconera e sta compiendo i diversi ragionamenti con la società per fare del proprio meglio nella prossima stagione.

La Juventus e il tecnico, a questo proposito, vorrebbero riconfermare Arkadiusz Milik. Attaccante bianconero che, almeno fino all’infortunio arrivato più o meno nell’ultimo spezzone di stagione, è stato in più occasioni fondamentale. Specialmente per andare a compensare la stagione sottotono di Dusan Vlahovic. Ma la situazione è complicata.

Calciomercato Juventus, fumata nera per Milik? Il futuro è incerto. Il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’

L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha, quindi, fatto il punto della situazione sulla posizione della Juventus in riferimento ad Arkadiusz Milik. Il club bianconero avrebbe richiesto all’Olympique Marsiglia, club proprietario del suo cartellino, un rinnovo del prestito grazie al quale è arrivato a Torino.

Dal canto suo, però, la squadra francese ha chiuso le porte a questa possibilità forte del fatto che, in caso di mancato accordo con la Juve, ci sarebbe anche l’interesse della Lazio all’orizzonte. La fumata, ora come ora, non è totalmente nera, ma neppure bianca. Si pensa a un colore grigio, visti gli ultimi contatti. Massimiliano Allegri, che lo vuole fortemente riconfermare, potrebbe essere il decisivo ago della bilancia.