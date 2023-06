Non c’è due senza tre: il finale di stagione beffardo il casa Fiorentina

Con la sconfitta in finale di Primavera 1, la Fiorentina, tra prima squadra e giovanile è alla terza finale persa su tre in stagione.

Minuto 122 della finale di Primavera 1, la massima categoria giovanile italiana. Nella mischia, lasciato colpevolmente solo, Hasic la colpisce di testa e segna. Quando tutti pensavano ai calci di rigore ecco che arriva il gol. Il Lecce esulta, la Fiorentina si dispera. Per la terza volta in poche settimane.

Forse colpa di un Dio del calcio che ha preso in antipatia il colore viola, ma la sconfitta in finale di Primavera 1 contro il Lecce certifica per la Fiorentina un record tutt’altro che invidiabile. In questa stagione, tra prima squadra e primavera, la Viola ha raggiunto ben tre finali, Coppa Italia, Conference League e Primavera 1… e le ha perse tutte e tre in modo anche abbastanza rocambolesco.

Forse qualcuno ricorda il ‘mito’ del Neverkusen, ossia il Bayer Leverkusen delle annate 200-2002, capace di arrivare secondo in ogni competizione a cui partecipò, Champions League compresa. ‘Impresa’ replicata poi dal Bayern Monaco nel 2012. Oggi la Fiorentina, con i dovuto paragoni, ha portato in Italia questo poco invidiabile record. Passare da un possibile ‘triplete’, anche se molto atipico visto che avrebbe coinvolto anche la Primavera, ad un tris di delusioni non deve essere comunque facile da digerire per Commisso e tifosi.

Tre finali e tre sconfitte: per la Fiorentina un finale di stagione da incubo

E uno: partiamo in ordine cronologico, la Coppa Italia. la Fiorentina ci arriva dopo aver fatto fuori Sampdoria, Torino e Cremonese. In finale però la Viola si deve arrendere di fronte all’Inter di Simone Inzaghi. Eppure la Fiorentina era riuscita a sbloccarla dopo solo pochi minuti grazie a Nico Gonzales. Lautaro Martinez però decide di salire agli onori delle cronache e, uno-due, ribalta la partita nel finale di primo tempo. All’Inter basta poi difendere il risultato per alzare la coppa in quel di Roma.

E due: la fresca ferita di Conference League. Una gara che la Fiorentina ha scelto di giocare a viso aperto nonostante il pronostico non era favorevole. Anche qui il copione sembra ripetersi, con la Viola ad un certo punto sembra potercela fare. Poi la doccia gelata negli ultimi istanti di gara, con la rete di Bowen dopo che Bonaventura aveva momentaneamente pareggiato la rete di Benrahma.

E tre: arriviamo quindi alla finale di Primavera 1. Dopo aver concluso la stagione regolare al terzo posto, la Fiorentina supera la Roma nel primo turno dei play-off. Poi è la volta del Torino in semifinale. Dall’altro lato del tabellone il Lecce, che da primo entrava in gioco direttamente alle semifinali, batte il Sassuolo. Finalissima tra salentini e toscani che risulta essere molto combattuta. Poi, e come avete capito è il leit motiv della stagione viola, la beffa. Hasic di testa e coppa che va al Lecce. Anche per i giovani viola la consolazione della medaglia d’argento.