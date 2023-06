Rafa Benitez chiama, Aurelio De Laurentiis risponderà?

In casa Napoli nella giornata di oggi ci sono state alcune dichiarazioni molto importanti da parte di Rafa Benitez.

Dopo la vittoria dello Scudetto, il Napoli è tutto focalizzato verso la nuova stagione. Aurelio De Laurentiis, dopo l’addio ufficiale a Luciano Spalletti, deve infatti scegliere chi guiderà la sua squadra l’anno prossimo. In questi giorni, di fatto, intorno al team partenopeo sono stati accostati tantissimi nomi: da Benitez, Luis Enrique e Jurgen Klopp, passando per Julian Nagelsmann e Christophe Galtier, a Gian Piero Gasperini, Rudi Garcia e Vincenzo Italiano.

Proprio quest’ultimo, almeno secondo varie indiscrezioni, sembrava essere quello in pole position per prendere il posto di Luciano Spalletti, anche se in mattina Rocco Commisso ha ufficializzato la permanenza del tecnico che ha portato la Fiorentina a giocarsi quest’anno ben due finali: “Italiano non ci ha mai detto che voleva andare via. Napoli? Ho letto tante stupidaggini”.

Una volta archiviate le voci che portavano a Vincenzo Italiano, la luce dei riflettori si è spostata sia su Christophe Galtier e Rudi Garcia. Con quest’ultimo c’è già stato un incontro con Aurelio De Laurentiis, mentre l’attuale allenatore del PSG ha aperto all’ipotesi di poter diventare il nuovo allenatore del Napoli. Tuttavia, oltre a questi nomi, bisogna segnalare la ‘chiamata’ di Rafa Benitez nei confronti del patron partenopeo.

Rafa Benitez: “Mio ritorno a Napoli? Sto aspettando, decisione spetta a qualcun altro”

L’ex allenatore azzurro nelle stagioni 2013-14 e 2014-15, ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’, ha infatti parlato delle possibilità di un suo ritorno nel capoluogo campano: “Non voglio allenare squadre di metà classifica, ma quelle che lottano per vincere. Napoli? Sto aspettando, voglio ancora vincere, ma la decisione finale spetta a qualcun altro”.

Rafa Benitez, di fatto, con queste dichiarazioni ha chiamato in causa Aurelio De Laurentiis. Proprio quest’ultimo, nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro del Napoli a Castel di Sangro, si era soffermato sull’ipotesi di rivedere il tecnico spagnolo alla guida degli azzurri: “Non farei del bene nel far ritornare chi è già stato qui, ma mai dire mai…”.

In attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore, i tifosi del Napoli temono di perdere più di qualche big che ha vinto quest’anno lo Scudetto. L’indiziato numero uno a lasciare la squadra azzurra, considerando la sua clausola rescissoria valida dal 1 al 15 luglio, è sicuramente Kim Min-Jan. Per quanto riguarda Victor Osimhen, invece, bisognerà vedere se qualche club soddisferà la richiesta roboante di Aurelio De Laurentiis, ovvero circa 150 milioni di euro.