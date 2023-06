Addio al West Ham e ritorno in Italia: poker di top club per Scamacca

Scamacca si prepara a dire addio al West Ham dopo appena un anno: la punta è finita nel mirino delle big italiane.

L’avventura trascorsa con la maglia del West Ham si è rivelata meno proficua di quanto sperato: appena 5 gol in Conference League ed altri 3 in Premier League a fronte di 27 apparizioni complessive. Poi, a partire da aprile, è andato incontro ad una serie di problemi fisici che lo hanno obbligato a chiudere prematuramente la sua prima stagione in Premier League. Un’esperienza, questa, destinata a durare appena un anno: sì, perché Gianluca Scamacca è ad un passo dal rientro in Serie A.

Sono infatti diversi i club della Serie A che lo hanno messo nel mirino, con l’obiettivo di riportarlo presto nel Belpaese. È il caso del Milan, che ha già detto addio a Zlatan Ibrahimovic e che a breve saluterà Divock Origi e Ante Rebic. Il belga era sbarcato in città nella scorsa estate a parametro zero con l’obiettivo di diventare il nuovo terminale offensivo dei rossoneri. La realtà, invece, si è rivelata diametralmente opposta visto che l’ex Liverpool ha totalizzato appena 2 gol e un assist. Un bottino deludente che ha alimentato le voci relative ad un possibile divorzio. Il croato, dal canto suo, è scivolato indietro nelle gerarchie del tecnico Stefano Pioli.

Alla corsa per l’ex Sassuolo si è iscritta anche la Juventus che, dopo la mancata qualificazione in Champions, sarà obbligata a cedere qualche pezzo pregiato della rosa per far quadrare i conti. La lista dei possibili sacrificati comprende il nome di Dusan Vlahovic, finito nei radar del Bayern Monaco. I tedeschi hanno messo sul piatto 60 milioni, che non sono bastati per convincere i bianconeri i quali, per fare a meno dell’ex Fiorentina, ne chiedono almeno 80. La Vecchia Signora, intanto, ha lasciato andare Arkadiusz Milik reputando eccessivi i 7 milioni richiesti dal Marsiglia.

Scamacca conteso dalla Serie A: c’è la fila per la punta del West Ham

Scamacca piace pure all’Inter, il cui reparto offensivo rischia di andare incontro ad una vera e propria rivoluzione. Romelu Lukaku tornerà al Chelsea, che proverà a trattenerlo su input di Mauricio Pochettino mentre Edin Dzeko ha messo in stand-by la trattativa relativa al rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno (il Fenerbahce gli ha proposto un biennale). Praticamente certa, poi, la cessione di Joaquin Correa autore appena di 4 gol e 3 assist in 41 apparizioni complessive.

Le tre big dovranno guardarsi dalla concorrenza della Roma, costretta a regalare a José Mourinho un nuovo attaccante dopo il grave infortunio rimediato da Tammy Abraham nel corso dell’ultima partita di campionato. L’inglese, a causa del trauma distorsivo con lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, si rivedrà soltanto a marzo 2024. Scamacca, in tal senso, è ritenuto un sostituto più che adeguato dai giallorossi che, a breve, proveranno ad intensificare i contatti. Il West Ham, dal canto suo, si è detto pronto a sedersi al tavolo delle trattative. Resta da vedere ora chi riuscirà a piazzare l’affondo vincente.