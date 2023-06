I tifosi dell’Auxerre adorano Radu

Ionut Radu gioca all’Auxerre dallo scorso gennaio e i tifosi gli hanno dimostrato tantissimo affetto, nonostante due errori decisivi

L’esperienza all’Inter di Ionut Radu è stata fortemente condizionata dal gravissimo errore contro il Bologna all’82’ nella stagione 2021/22. Il portiere rumeno ha propiziato il gol di Sansone, decisivo successivamente nella vittoria dello Scudetto da parte del Milan. Da quel momento, la percezione di Radu in Serie A è cambiata e da portiere promettente è passato a essere uno di quelli che dovrebbe abbandonare subito il calcio. Una sfiducia che il giocatore ha sentito anche durante l’esperienza alla Cremonese, al netto dei problemi fisici. A Cremona, Radu ha giocato 10 partite tra campionato e Coppa Italia, subendo 21 gol e con un solo clean sheet.

Radu ha scelto di andar via da Cremona e ha trovato l’accordo con l’Auxerre, squadra che cercava la salvezza in Ligue 1. Tuttavia, qualcosa è andato storto nella partita decisiva contro il Lens, che ha vinto 3-1 grazie a due errori decisivi del portiere rumeno: un’uscita a vuoto e un gol subito sul primo palo con palla non trattenuta. Ma Radu con la maglia dell’Auxerre ha giocato 17 partite con 20 gol subiti e 5 clean sheet. Un’esperienza importante, perché ha avuto l’occasione di giocare con continuità dopo anni difficili. E soprattutto si è guadagnato la stima dei tifosi francesi, nonostante una brutta prestazione nell’ultima partita che ha portato alla retrocessione in Ligue 2.

Proprio su Twitter, sono tantissimi i tweet dei tifosi dell’Auxerre che difendono Radu dai titoli dei media, soprattutto italiani, riguardo i due errori con il Lens. Uno di questi recita: “Senza di lui saremmo retrocessi alla 25^ giornata. Radu è il miglior portiere della storia moderna del club, non è questa partita che cambierà il corso della storia”. C’è chi critica il modo in cui trattano il portiere rumeno: “L’Italia non lo merita”. E chi invece lo sosterrà sempre: “In questi sei mesi è stato incredibile, bisognerebbe conoscere le cose. Ha salvato la squadra in tutte le partite, senza di lui l’Auxerre sarebbe già retrocesso cinque partite fa. E’ stato grandissimo”.

Questi sono solo alcuni dei commenti che i tifosi dell’Auxerre hanno riservato a Radu, in risposta alle critiche dei media italiani. La retrocessione in Ligue 2 non cancella un percorso ottimo, in cui il portiere rumeno ha dimostrato tutte le sue qualità. Nel momento decisivo poteva fare di più, certo. Ed è anche vero che la squadra di Pélissier doveva conquistare più punti nel rush finale: soltanto due nelle ultime sei partite, con il Nantes salvo grazie all’1-0 contro l’Angers. Per quanto riguarda il futuro di Radu, bisognerà capire cosa succederà quest’estate visto il contratto in scadenza con l’Inter il prossimo 30 giugno 2024 e il suo ciclo in nerazzurro ormai finito. Quel che è certo è che i tifosi dell’Auxerre lo adorano.