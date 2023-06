Prende forma l’Inter del futuro: idee chiare su chi va e chi arriva

L’Inter si prepara alla prossima stagione, e Marotta ha già le idee chiare su come sarà la squadra che punterà allo scudetto del 2023/2024.

Terminata una stagione molto soddisfacente sul piano dei risultati, l’Inter può ora guardare al futuro con maggiore speranza. E nella prossima stagione, il club nerazzurro vuole tornare a vincere lo scudetto, per aggiungere un nuovo trofeo alla sua bacheca. La ritrovata tranquillità della società milanese si deve proprio agli eccellenti traguardi raggiunti nell’ultima annata. La conquista di Supercoppa italiana e della Coppa Italia, la finale di Champions League e la qualificazione ai gironi della prossima competizione europea più prestigiosa.

È chiaro che l’Inter non può ancora dirsi realmente ‘fuori pericolo’. La situazione debitoria del club è ancora molto pesante, ma l’ultima stagione ha contribuito ad allentare un po’ la morsa attorno al collo della società. Le stime diffuse ieri dal sito ‘Calcio & Finanza’ indicano un fatturato di circa 430 milioni di euro, che comporterebbe un dimezzamento dei debiti del club. Un segnale di ottimismo per Suning e anche per lo stesso Marotta, che significa che anche il mercato estivo vedrà meno sacrifici.

Il che non significa che non ci saranno cessioni, ma che perlomeno lo spazio di manovra della dirigenza sarà maggiore. Ad esempio sui rinnovi, con De Vrij che pareva destinato a lasciare San Siro e che invece prolungherà, come annunciato da ‘Sky Sport’, fino al 2025. E poi il caso Lukaku, con l’attaccante belga a lungo contestato nel corso della stagione ma capace di ritagliarsi un proprio spazio nel finale. Marotta cerca ora di ottenere uno sconto dal Chelsea, magari inserendo Onana nella trattativa.

Chi va e chi arriva: come sarà l’Inter del 2023/2024

Il portiere camerunense ha conquistato tutti, in questi mesi, anche all’estero. Per questo motivo l’Inter potrebbe puntare a capitalizzare questa sua annata, così da ottenere una bella plusvalenza. Secondo il ‘Corriere della Sera’, Onana potrebbe prendere la via di Stamford Bridge come pedina di scambio per il riscatto di Lukaku ma anche per arrivare a Kalidou Koulibaly. Il senegalese ex Napoli sarebbe la pedina perfetta per dare continuità al progetto nerazzurro, prendendo il posto del partente Skriniar.

Tra le cessioni figurano anche i nomi di Correa e Dzeko, entrambi contattati dalla Turchia. Il bosniaco partirebbe a parametro zero, mentre per l’argentino si potrebbe ottenere una somma da reinvestire sul mercato per un nuovo attaccante. Ma soprattutto per il centrocampo, dove i nomi che piacciono di più sono quelli di Frattesi e Milinkovic-Savic. L’addio certo di Gagliardini, anche lui in scadenza, rende infatti necessario almeno un acquisto sulla linea di metà campo.

Simone Inzaghi ha già dato le sue indicazioni a Marotta, chiedendo il serbo con cui già a lavorato alla Lazio. Zhang non si opporrebbe affatto all’arrivo del Sergente, a patto che sia sostenibile, e per questo pare che potrebbe essere necessario l’addio di Brozovic. Al momento, Sergej Milinkovic-Savic sembra in pole position per diventare il primo acquisto dell’Inter del 2023/2024. E tutto ciò sembra sottintendere che la panchina di Simone Inzaghi sia da considerare praticamente intoccabile.