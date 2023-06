Flop De Ketelaere: ipotesi Premier ma i dubbi non mancano

Il Milan, in estate, rivoluzionerà la rosa. Possibile la cessione a titolo definitivo di De Ketelaere dopo la sua deludente stagione.

È alle porte la rivoluzione in casa Milan. Il club, dopo aver dato il benservito a Paolo Maldini e Frederic Massara, provvederà infatti a modificare in pesante concreta la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Un restyling completo che passerà attraverso nuovi acquisti (piace molto Marcus Thuram) ed una serie di inevitabile cessioni. In lista di sbarco, ad esempio, rientra a sorpresa Charles De Ketelaere la cui esperienza in rossonero rischia di durare meno di 12 mesi.

Il belga era stato acquistato dal Bruges lo scorso 2 agosto al termine di un lungo corteggiamento, per una spesa complessiva di 36 milioni. Un investimento che, però, non ha prodotto i risultati sperati dalla società. Il classe 2001, infatti, in 40 apparizioni complessive ha messo a referto soltanto un assist (tra l’altro datato 27 agosto). Un bottino negativo, ulteriormente aggravato dalle numerose prestazioni negative offerte in campo che lo fatto scivolare indietro nelle gerarchie di Pioli.

Nelle scorse settimane il presidente Paolo Scaroni, ai microfoni di ‘Radio Anch’io lo sport’ in onda su Radio Rai Uno, lo aveva difeso pubblicamente ricordando che anche Sandro Tonali aveva fatto fatica ad ambientarsi nel suo primo anno a Milano. Il suo futuro, in ogni caso, è tutto da scrivere visto che il management operante sotto la stretta supervisione di Gerry Cardinale ha iniziato a valutare l’idea di cederlo a titolo definitivo, così da rientrare dall’investimento e puntare su elementi ritenuti più affidabili.

Milan, De Ketelaere può partire

‘La Gazzetta dello Sport’ oggi ha parlato di un possibile trasferimento in Premier League: ipotesi complicata, visto che il centrocampista non dispone del fisico e della velocità necessari per imporsi in un campionato dinamico e rapido quale è quello inglese. In Italia, invece, è ben più concreto l’interesse mostrato dal Monza e dalla Fiorentina intenzionate a chiudere la trattativa, però, soltanto con la formula del prestito secco.

Uno scenario da non scartare a priori, visto che consentirebbe a De Ketelaere di continuare a giocare in Italia senza particolari pressioni e fare ulteriore esperienza nella Serie A. Una cosa intanto, come spiegato dalla ‘rosea’, è certa: “se ci sarà l’occasione il Milan saluterà anche lui”. A prendere il suo posto potrebbe essere Lazar Samardzic, del quale si parlerà a breve con l’Udinese che lo valuta sui 15 milioni.