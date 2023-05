De Ketelaere non va: Galliani ci prova davvero? Il Condor si aziona

De Ketelaere, in piena crisi, può davvero lasciare il Milan a fine stagione. Per il belga ha cominciato a muoversi il Monza.

È allarme rosso per il Milan, dopo i recenti risultati negativi che hanno messo in salita la strada verso un piazzamento in zona Champions League. I rossoneri, al momento, occupano il sesto posto insieme alla Roma (avversario odierno) a -2 dall’Inter quarta. L’obiettivo è ancora alla portata ma, nelle 5 partite che mancano alla conclusione del torneo, Stefano Pioli dovrà evitare qualsiasi tipo di scivolone. Il tecnico, al tempo stesso, dovrà cercare di rivitalizzare gli elementi in crisi della rosa tra cui Charles De Ketelaere e Divock Origi.

Quest’ultimo, sbarcato in città nello scorso luglio a parametro zero, si era posto l’obiettivo di diventare il nuovo terminale offensivo dei rossoneri. La realtà, però, si è rivelata diametralmente opposta rispetto ai propositi iniziali. Per lui appena 2 gol ed un assist in 32 apparizioni complessive: un bottino deludente che ha, inevitabilmente, iniziato ad alimentare le voci di una possibile separazione già tra qualche settimana.

Ancor più negativo il bottino totalizzato dal trequartista belga, fermo al passaggio vincente fornito il 27 agosto. Il classe 2001, preso dal Bruges al termine di un lungo corteggiamento per una spesa complessiva di 36 milioni, ha fatto fatica ad ambientarsi nella nuova realtà andando incontro a numerose prestazioni negative. Pioli, contro la Cremonese, ha provato a rilanciarlo schierandolo dal primo minuto ma da De Ketelaere non è arrivato alcun segnale positivo. Il presidente Paolo Scaroni, di recente, lo ha protetto (“ricordate Sandro Tonali al suo primo anno al Milan? Noi sappiamo aspettare”) ma in realtà la sua permanenza al Milan è tutt’altro che certa.

Milan, possibile la partenza di De Ketelaere

Al calciatore, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha cominciato a pensare il Monza. L’idea, in particolare, è quella di richiederlo al Milan con la formula del prestito secco, in modo tale da provare a rilanciarlo e poi restituirlo ai rossoneri migliorato sotto tutti i punti di vista. I rapporti tra Adriano Galliani e Paolo Maldini sono ottimi e non è da escludere che alla fine la fumata bianca arrivi davvero.

Un colpo che porterebbe benefici a tutti: i brianzoli si ritroverebbero in casa un talento cristallino il quale, a suo volta, avrebbe la possibilità di continuare a crescere in un ambiento con meno pressioni. Tutti i condizionali sono d’obbligo visto che, come spiegato dalla Rosea, una trattativa vero e propria al momento non esiste. Le prime manifestazioni d’interesse, in ogni caso, sono state lanciate. Ora la palla sta a Maldini.