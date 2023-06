Italia, Mancini punti sull’Ital-Inter: da Dimarco a Barella, i nerazzurri fanno scuola

Piccola soddisfazione in casa Italia nella finalina di Nations League. Mancini cerca di ritrovare la strada.

La sconfitta, arrivata in extremis contro la Spagna, aveva nuovamente turbato gli animi dell’Italia e dei suoi tifosi. Con una buona prestazione nella finalina di Nations League la nazionale di Roberto Mancini ha battuto in un pirotecnico 3 a 2 la comunque abbastanza forte Olanda.

Il tecnico ha provato calciatori e schemi mandando in campo un 4-3-3 con diversi debuttanti. Per gli azzurri decisive le reti di Federico Dimarco, Davide Frattesi e Federico Chiesa, tornato al gol dopo le difficoltà dell’ultima stagione in maglia Juventus. Proprio vedendo le ultime nazionali e le ultime convocazioni del ct azzurro non passa inosservato un importante dettaglio.

Acerbi, Dimarco, Barella, e anche l’infortunato Bastoni. Questa nazionale azzurra sembra sempre più un’Ital-inter. Il migliore in campo nella finale per 3 e 4 posto della Nations è stato Dimarco, premiato anche nella Top 11 della Champions League e ormai tra i migliori terzini al mondo. Osservando anche il mercato dell’ad nerazzurro si nota che fare un blocco tutto italiano è l’obiettivo della società milanese. Marotta, ai tempi, lo aveva fatto con successo alla Juve, e ora ci sta riuscendo alla grande anche con l’Inter.

Inter e un mercato ‘azzurro’

La formazione nerazzurra è un mix tra talenti italiani e stelle internazionali, tutte ben assemblate. E in casa Inter ci sono giovani comunque interessanti come Fabbian o Esposito, ma anche il rimpianto per la cessione di Cesare Casadei. Il talento più brillante dell’Italia Under 20 è stato ceduto, lo scorso anno, al Chelsea. Il calciomercato è appena iniziato, ma Marotta punta molto sui giovani talenti italiani.

Bastoni, Dimarco e Barella sono tra i migliori interpreti del calcio italiano e internazionale e lo dimostra la recente finale per i vice-campioni d’Europa. Marotta guarda ancora in Italia, consapevole che si può creare davvero un bel gruppo. Anche Mancini è riuscito a trarre vantaggio dall’esplosione di Matteo Darmian ed Acerbi, letteralmente tra i protagonisti imprevisti di quest’annata. Arrivati quasi a zero i due hanno sempre brillato e dato il massimo.

L’Inter ora osserva il mercato, il sogno è Davide Frattesi, obiettivo primario del centrocampo nerazzurro. Ma in caso di mancate conferme o addii di Onana e Lukaku, il club milanese guarderà ancora in Italia. Per la porta il principale candidato a sostituire il camerunense è Guglielmo Vicario, sorpresa nell’ultima stagione con l’Empoli. In attacco spazio ai bomber nostrani e Marotta punta opzioni low cost come Retegui o Scamacca. Mancini approfitta di questa Inter azzurra e gli azzurri scavano sempre più creare un gruppo compatta. L’Ital-Inter è ormai esplosa.