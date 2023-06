Da Onana a Vicario e Carnesecchi: la situazione per il mercato portieri

Sono diversi i numeri uno che questo mercato sono destinati a cambiare squadra. Diversi i movimenti: occhio anche alle big.

Si preannuncia un mercato abbastanza vivace in Serie A per quanto riguarda i portieri. Sono diverse infatti le squadra, anche tra le big, che sono pronte a cambiare il loro estremo difensore. Tutto potrebbe partire da un momento all’altro con un effetto domino che andrebbe a coinvolgere diverse squadre di alta classifica.

L’uomo centrale è Onana. L’estremo difensore dell’Inter piace molto in Premier League. Su di lui il Chelsea è da tempo forte. Nelle ultime settimane anche il Manchester United sembrava potesse fare un’offerta. Nelle ultime ore però lo United sembra essersi orientato su Pickofrd dell’Everton, ritirandosi quindi dalla corsa per il portiere nerazzurro. In piedi resta l’ipotesi Chelsea. I blues però guardano, anche se in questo caso la situazione è ancora più difficile, anche a Maignan del Milan.

Se Onana dovesse alla fine partire, e lo farà solo per un’offerta congrua, l’Inter ha due opzioni. La new entry è David Raya del Brentford, mentre il nome che da tempo sta girando in casa nerazzurra è una soluzione italiana: quel Guglielmo Vicario che tanto ha fatto bene all’Empoli. Il portiere italiano piace a molte big, ma l’Inter potrebbe offrirgli una maglia da titolare già da subito rendendo San Siro una destinazione molto appetibile.

Su muovono soprattutto ‘i dodicesimi’ ma occhio all’Atalanta con Carnesecchi

Napoli, Roma e Lazio dovrebbero mantenere i loro numeri uno. Per queste tre squadre però il mercato potrebbe riguardare il ruolo di vice. Il Napoli difficilmente, a meno di uno sconto, riscatterà Gollini, il quale potrebbe invece andare alla Roma come vice Rui Patricio. Gli azzurri dal canto loro pensano ad Alessio Cragno, reduce da una stagione complicata a Monza e voglioso di rimettersi in gioco. Resta sempre in piedi l’ipotesi ‘in famiglia’: Caprile del Bari. In casa Lazio confermatissimo Provedel, mentre il suo vice potrebbe non essere Maximiano, ma uno tra Audero della Sampdoria, Caprile del Bari e Falcone del Lecce.

A movimentare il mercato ci saranno poi Atalanta e Fiorentina. I bergamaschi sono intenzionati a puntare su Carnesecchi, il quale dal canto suo ha tentennato sull’eventuale ipotesi Juventus per paura di finire a fare il dodicesimo a Torino. Gasperini è intenzionato a puntare sul giovane italiano, con Musso e Sportiello che potrebbero fare le valige e trovare nuove sistemazioni. Infine la Fiorentina. Italiano sogna Vicario, ma difficile battere la concorrenza dell’Inter e delle altre big. In caso di esito negativo i Viola potrebbero anche decidere di riconfermare Terracciano.