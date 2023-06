Vicario in Premier insieme ad Onana: Marotta corre ai ripari, due le alternative

L’Inter valuta la cessione di Onana ma il sostituto non sarà Vicario, ad un passo dal Tottenham. Due le alternative al vaglio di Marotta.

Il primo divorzio in casa Inter è stato ufficializzato nella mattinata odierna. Edin Dzeko, infatti, è diventato un nuovo giocatore del Fenerbahce. Decisiva, in tal senso, la proposta messa sul piatto dal club turco comprendente un biennale da 4.5 milioni, uno di bonus ed ulteriori 5 milioni alla firma. Il bosniaco non sarà l’unico big a lasciare la corte di Simone Inzaghi il quale, a breve, rischia di perdere anche André Onana vicino al trasferimento in Premier League. Ma non al Chelsea, bensì al Manchester United.

I Red Devils non eserciteranno la clausola per il rinnovo automatico di David De Gea e per sostituirlo hanno messo nel mirino proprio il camerunese, che il tecnico Erik ten Hag già conosce dai tempi dell’Ajax. I contatti tra le parti sono già scattati, con l’amministratore delegato Giuseppe Marotta che conta di incamerare, tramite l’operazione in questione, almeno 60 milioni. Risorse fresche che verrebbero subito in parte utilizzate per ingaggiare il sostituto di Onana. La scelta è ricaduta su Guglielmo Vicario ma l’inatteso inserimento del Tottenham ha complicato i piani del manager nerazzurro.

Gli Spurs infatti si sono fatti avanti offrendo 20 milioni cash all’Empoli, portandosi così in pole position. I toscani si sono presi del tempo per riflettere, in attesa di un eventuale rilancio da parte dell’Inter che, però, non avverrà. Marotta, stando così le cose, ha quindi iniziato a vagliare due profili alternativi a Vicario. Una delle piste battute, in particolare, conduce in Bundesliga. L’altra, invece, porta in Spagna.

Inter, Vicario al Tottenham cambia i piani di Marotta

L’elenco dei possibili rinforzi del manager comprende il nome di Yann Sommer, sbarcato al Bayern Monaco nel corso della sessione invernale del mercato per sostituire l’infortunato Manuel Neuer. Il suo rendimento, però, non ha convinto fino in fondo e l’imminente rientro del capitano dei bavaresi, unito alla possibilità di iscrivere a bilancio un’importante plusvalenza, potrebbe spingere i tedeschi a valutare la cessione dello svizzero.

A Marotta, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, piace pure Giorgi Mamardashvili di proprietà del Valencia che lo valuta almeno 25 milioni. Troppo per l’Inter, che spera di riuscire ad abbassare la quota cash. ll casting è in corso.