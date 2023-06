Dopo Retegui, Senesi: il difensore torna nei radar dell’Italia

L’Argentina lo ha convocato solo per un’amichevole e Mancini valuta nuovamente il profilo del difensore argentino

L’avventura agrodolce nelle finali di Nations League ha lasciato un segnale chiaro alla Nazionale italiana: bisogna voltare pagina e partire con volti nuovi per rilanciarsi. Roberto Mancini ha dimostrato più volte, in questi anni, di esser capace di scovare nuovi talenti e di avere il coraggio di lanciarli anche senza esperienza in Serie A. Un processo che, come anticipato dallo stesso ct, vedrà un’importante accelerazione a partire da settembre, con le qualificazioni al prossimo Europeo che entreranno nel vivo. La prestazione di Bonucci contro la Spagna indica la necessità di svecchiare e rinnovare il pacchetto difensivo, e uno dei nomi che la Nazionale aveva individuato nei mesi scorsi era quello di Marcos Senesi.

L’argentino, classe ’97, è stato a lungo corteggiato dalla FIGC e Scaloni ha iniziato ad inserirlo nel giro dell’Albiceleste l’anno scorso, per evitare di perderlo definitivamente (come poi accaduto con Retegui). L’unica sua presenza con la Nazionale maggiore, però, resta quella in amichevole contro l’Estonia di giugno 2022. Senesi, dunque, è ancora un possibile obiettivo della Nazionale, che starebbe valutando nuovamente il suo inserimento in lista dopo la preconvocazione per la Finalissima di maggio 2022 anticipata da SerieANews.com. Il centrale è reduce dalla sua prima stagione in Premier, col Bournemouth, conclusa con 34 presenze e due reti. Se Scaloni, che recentemente ha parlato di lui mentre commentava la situazione di Retegui (“non voglio condizionare il futuro di un calciatore se non sono determinato a convocarlo”), dovesse continuare ad ignorarlo, l’idea di un nuovo “trasferimento” in azzurro potrebbe farsi concreta.