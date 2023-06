Il Milan reagisce alla delusione-Thuram: poker di rinforzi per Pioli

Il Milan si riorganizza dopo il mancato arrivo di Thuram. Individuati 4 possibili rinforzi da regalare al tecnico Pioli: i nomi.

La delusione legata al mancato arrivo di Marcus Thuram è ancora viva ma il Milan è pronto a voltare pagina. I rossoneri, in attesa di ufficializzare la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, hanno infatti individuato quattro rinforzi da acquistare utilizzando proprio i proventi del trasferimento dell’ex Brescia in Premier League. Tre, in particolare, andranno a rafforzare il centrocampo mentre l’altro, di fatto, prenderà il posto del deludente Divock Origi destinato a lasciare la compagnia a breve.

Al management guidato dal proprietario Gerry Cardinale, ad esempio, piace molto Lazar Samardzic cresciuto in maniera esponenziale nel corso della scorsa stagione all’Udinese. L’ex Lipsia ha messo a referto 37 presenze in campionato, “condite” da 5 gol e 4 assist. Giovane, con ancora ampi margini di crescita ma già pronto per esibirsi nei palcoscenici più prestigiosi: l’identikit perfetto per il Milan che, nell’occasione, dovrà guardarsi dalla concorrenza del Napoli. I friulani, intanto, hanno esposto il prezzo in vetrina: per portarlo via serviranno almeno 25 milioni.

Viva, inoltre, la pista che conduce ad Arda Guler del Fenerbahce. Il classe 2005 ha una clausola rescissoria da 17.5 milioni ma i rossoneri, per abbassare la quota cash, proveranno ad inserire nell’operazione i cartellini di Origi ed Ante Rebic. Praticamente definito, intanto, l’ingaggio a parametro zero di Daichi Kamada in uscita dall’Eintracht Francoforte. Per il giapponese, stando a quanto riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, “nei prossimi 10-15 giorni dovrebbero essere calendarizzate le visite mediche”.

Milan, pronto un poker di nomi per Pioli

Per potenziare il reparto offensivo il Milan ha invece pensato ad Alvaro Morata. Lo spagnolo ha trovato l’intesa con l’Atletico Madrid per rinnovare fino al 2026 il contratto in scadenza tra un anno ma la sua partenza resta comunque possibile. I rossoneri sono in piena corsa ma la folta concorrenza ha spinto Geoffrey Moncada a sondare una serie di profili alternativi all’ex Juventus.

Uno di questi risponde al nome di Gianluca Scamacca, intenzionato a mettersi alle spalle il prima possibile la negativa esperienza vissuta al West Ham. Diversi gli ostacoli, però, che rendono complessa l’operazione. Gli Hammers, ad esempio, si sono detti disposti a farlo partire a patto però di inserire nell’accordo l’obbligo di riscatto. La punta, dal canto suo, ha espresso il desiderio di tornare alla Roma. In piedi, infine, l’opzione Loic Openda per il quale il Lens continua a sparare alto (50 milioni). Il Milan riflette: serve agire subito per tranquillizzare i tifosi.