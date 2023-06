Inter-Thuram, ci siamo! Visite e firma fino al 2028: il programma

In casa Inter è il giorno dell’arrivo di Marcus Thuram: il programma prevede visite mediche e poi firma del contratto. L’attaccante è sbarcato a Milano.

Prima il sorpasso nei confronti del Milan, poi l’affondo decisivo. È stato questo il mix decisivo che ha avvicinato definitivamente l’Inter a Marcus Thuram. Il giocatore è arrivato a Milano, all’aeroporto di Linate, e seguirà il programma prestabilito che lo porterà a firmare il suo nuovo contratto.

L’Inter ha superato perciò la concorrenza del Milan che era certo di poter ottenere il sì da parte di Marcus Thuram per un trasferimento a parametro zero. Poi il derby di mercato l’hanno però vinto i nerazzurri.

L’attaccante è arrivato, svincolato dal Borussia Mönchengladbach, a Milano. Puntuale è sbarcato all’aeroporto di Milano Linate e seguirà il programma previsto da quello che sarà il suo nuovo club di appartenenza. I dettagli.

Marcus Thuram è a Milano: prima le visite mediche, poi la firma per il contratto che lo legherà all’Inter fino al 2028

Marcus Thuram è perciò arrivato nella Milano nerazzurra e sarà l’erede di Edin Dzeko. L’attaccante, ormai ex Borussia Mönchengladbach, è stato convinto dal progetto dell’Inter, a fronte di quello del Milan, e firmerà il suo nuovo contratto a parametro zero. Ma non è tutto, perché il suo ingaggio da 6 milioni di euro più bonus sarà ammortizzato dal Decreto Crescita. Quindi il club nerazzurro risparmierà non poco con questo affare.

Il giocatore, dopo essere arrivato a Linate, sta svolgendo le visite mediche con quello che sarà il suo nuovo club di appartenenza. Dopodiché, alle 13:30, passerà per il CONI per ottenere l’idoneità sportiva. Il programma si concluderà nel pomeriggio quando l’attaccante firmerà il suo nuovo contratto. Scadenza lontana perché l’Inter lo ingaggia fino al 2028. Primo colpo nerazzurro quasi completato!