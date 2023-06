Carnevali smentisce l’incontro col Milan e rassicura l’Inter: le parole su Frattesi

L’Inter vuole Davide Frattesi, il Sassuolo fa la sua richiesta: le parole di Giovanni Carnevali, anche sul Milan.

Tanti sono i protagonisti di questa vicenda. Al centro dell’attenzione c’è Davide Frattesi che avrebbe scelto la squadra in cui andare a giocare, nonostante la corte di diversi club di Serie A e non solo. Da un parte c’è poi l’Inter, la prima a essersi mossa per il giocatore, e dall’altro c’è il Sassuolo che chiede alle pretendenti una cifra elevata per il suo centrocampista. Milan, Juventus e Roma vorrebbero inserirsi nell’operazione e scombussolare i piani dei nerazzurri.

Oggi potrebbe essere, per l’Inter, la giornata decisiva per chiudere la trattativa con l’Al-Nassr per Marcelo Brozovic. L’intesa sarebbe stata raggiunta, secondo ‘Sky Sport’, per 23 milioni di euro che il club arabo dovrebbe pagare per il centrocampista nerazzurro.

Una volta decollata la trattativa per il croato, l’Inter vorrebbe andare ad affondare per Davide Frattesi. Proprio sfruttando la cifra ricavata dalla vendita del cartellino di Brozovic e il risparmio sul suo ingaggio. A parlare della situazione è stato comunque anche Giovanni Carnevali: le sue parole.

L’Inter sogna: le parole di Carnevali ‘chiudono’ al Milan e fanno sperare i nerazzurri

Ai microfoni di ‘Rai GR Parlamento’ ha parlato infatti Giovanni Carnevali e ha dichiarato: “L’Inter è la società che si è mossa per prima per Davide Frattesi, ma sta facendo le proprie valutazioni. Ovviamente non mancano le opportunità sul tavolo”. Ma poi la smentita sull’interesse del Milan: “Personalmente non ho mai incontrato il Milan, ma se dovessero arrivare altre squadre noi siamo pronti ad ascoltarle. Credo che chi arrivi per primo abbia più possibilità di chiudere la trattativa“.

“La nostra richiesta – ha aggiunto Carnevali – rimane di 40 milioni di euro. Ciò non vuol dire che non siamo interessati a valutare giovani, in ogni trattativa si prova ad ascoltare tutto. L’amicizia con Marotta conta relativamente. In trattative così importanti ognuno cerca di ottenere il massimo per il proprio club. Tempistiche? Vorremmo chiudere prima di andare in ritiro, quindi nei primi dieci giorni di luglio. Il giocatore vuole andare in un top club, ma noi pretendiamo che ci siano le condizioni che riteniamo giuste”.