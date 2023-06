Rivoluzione Juve a centrocampo: sette addii e due colpi da urlo per Allegri

La Juventus, in estate, rivoluzionerà il proprio centrocampo. Tanti gli addii previsti ma per Allegri è pronto un doppio colpo da sogno.

La mancata partecipazione alla Champions League ha stravolto i piani della Juventus, intenzionata sì ad acquistare almeno un top player ma obbligata a fare cassa con diversi componenti della rosa per far quadrare i conti. Il reparto che più di tutti andrà incontro ad un’autentica rivoluzione sarà il centrocampo, tornato fin troppo folto dopo il ritorno dei calciatori che hanno disputato l’ultima stagione in prestito in Inghilterra.

Parliamo di Weston McKennie, Arthur e Denis Zakaria, la cui permanenza a Torino durerà lo spazio di pochi giorni. Tutti e tre, infatti, sono fuori dai piani del tecnico, che ha dato mandato alla propria dirigenza di piazzarli altrove. Il texano, reduce dalla retrocessione in Championship vissuta con la maglia del Leeds, piace alla Roma disposta a prenderlo con la formula del prestito e diritto di riscatto. Il brasiliano, vera e propria comparsa al Liverpool, piace al Brighton ma l’alto stipendio percepito dall’ex Barcellona (circa 5 milioni) frena un suo eventuale approdo alla corte di Roberto De Zerbi.

Lo svizzero, non confermato dal Chelsea, è invece nel mirino del West Ham e del Bournemouth. Oltre a loro, la lista dei partenti comprende pure qualche prodotto della cantera bianconera. Enzo Barrenechea ad esempio, impiegato 3 volte in Serie A per un totale di 158 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco, ha dimostrato di aver bisogno di crescere ancora prima di poter giocare ad alti livelli. Possibile, quindi, il trasferimento in qualche neo-promossa come ad esempio il Genoa. Sempre nella città della Lanterna potrebbe poi finire Fabio Miretti, andato incontro a diverse prestazioni incolori.

Juventus, sarà rivoluzione a centrocampo

I loro addii andranno ad aggiungersi a quelli già consumatisi riguardanti Angel Di Maria (vicino al Benfica) e Leandro Paredes, destinato a fare rientro al Paris Saint Germain. Adrien Rabiot, invece, a sorpresa pare orientato a restare a Torino. I contatti tra la dirigenza e la madre-manager Veronique sono andati avanti in maniera proficua, al punto da consentire alle parti di arrivare ad un passo dalla fumata bianca. Salvo sorprese, il francese firmerà fino al 2024, mantenendo l’attuale stipendio da 7 milioni. Una buona notizia per Allegri, che ora sogna lo sbarco di Sergej Milinkovic-Savic.

Il contratto che lo lega alla Lazio, come noto, scade tra un anno ed il serbo ha già fatto sapere ai biancocelesti di non essere interessato a restare nella capitale. L’intesa con la Vecchia Signora, stando a quanto riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, è stata trovata sulla base di un quinquennale da 4 milioni più bonus ed ora ai bianconeri non resta altro che ottenere il via libera dei biancocelesti che lo valutano almeno 40 milioni. La conferma di Rabiot non esclude Milinkovic-Savic. Allegri può sorridere.