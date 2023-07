Juventus, Giuntoli vara la rivoluzione sulle fasce: la verità su Holm, Cambiaso e Parisi

La Juventus prepara la rivoluzione sulle fasce. Numerosi i profili vagliati da Giuntoli: Weah è solo il primo colpo.

I primi colpi, ovvero il rinnovo fino al 2024 di Adrien Rabiot e l’acquisto di Timothy Weah, sono stati già piazzati ma la rivoluzione prevista in casa Juventus non terminerà di certo qua. Ora le redini passeranno a Cristiano Giuntoli, chiamato a rifondare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri e farla tornare ad essere competitiva ad alti livelli. Diversi i profili vagliati dal direttore sportivo che, nelle prossime settimane, proverà a regalare al tecnico soprattutto nuovi cursori di fascia.

A destra ad esempio, l’ex Lille prenderà il posto di Juan Cuadrado ma il grave infortunio rimediato da Mattia De Sciglio renderà obbligatorio l’acquisto di un altro esterno capace di giocare sia nel 3-5-2 (modulo di riferimento nella prossima stagione) che nel 4-3-3. I riflettori in particolare, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, sono puntati su Emil Holm destinato a lasciare lo Spezia dopo la retrocessione in Serie B dei liguri.

La Vecchia Signora ha avviato i contatti con il suo entourage e a breve proverà a piazzare l’affondo vincente approfittando del fatto che la Roma, in procinto di ingaggiare Rasmus Kristensen dal Leeds, si è defilata. Lo Spezia al momento chiede 15 milioni per far partire il classe 2000, autore di un gol e 2 assist in 20 presenze complessive in campionato, ma è probabile che alla fine l’accordo venga trovato sulla base di 12 milioni. Holm rappresenta un pallino di Giuntoli che, come detto, lo ritiene un valido rinforzo da consegnare ad Allegri.

Juventus, sarà rivoluzione sulle fasce

La situazione riguardante la fascia sinistra, invece, è un vero e proprio rebus di difficile risoluzione. L’unico certo di restare è Filip Kostic mentre Samuel Iling-Junior piace a diverse società inglesi. Il club apprezza le sue qualità e la sua bravura nell’uno contro uno ma in presenza di un’offerta da almeno 25 milioni lo farà partire, così da iscrivere a bilancio una preziosa plusvalenza. Due i candidati a prendere il suo posto. Il primo è Andrea Cambiaso, che tornerà alla base dopo la buona stagione vissuta in prestito al Bologna (32 apparizioni e 3 assist). Il tecnico lo valuterà nel corso del ritiro estivo ed in seguito deciderà se confermarlo o mandarlo via.

Il secondo è Fabiano Parisi per il quale a breve Giuntoli incontrerà la dirigenza dell’Empoli. Il prezzo esposto in vetrina è di 10 milioni ma non è da escludere che nell’operazione rientri qualche prodotto della cantera bianconera come ad esempio Fabio Miretti, Filippo Ranocchia e Matias Soulé tutti inseriti nell’elenco dei calciatori sacrificabili. Giuntoli ha le idee chiare. Servono forze fresche sulla fasce.