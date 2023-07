Milan, fissato il budget per lo scudetto: poker di colpi per Pioli

Il Milan ha fissato il budget per centrare il 20esimo scudetto. Poker di nomi per Pioli: Loftus-Cheek è solo l’inizio.

Il Milan ha voltato pagina e dopo aver detto addio a Paolo Maldini, Zlatan Ibrahimovic e Sandro Tonali si è assicurato le prestazioni di Ruben Loftus-Cheek. L’inglese, prelevato dal Chelsea per una spesa complessiva pari a circa 21 milioni, andrà a raccogliere il testimone lasciato dall’ex Brescia garantendo sostanza e qualità. Il club, risolta la pratica in maniera positiva, ora proverà a prendere ulteriori rinforzi capaci di aumentare la competitività della rosa di Stefano Pioli.

Il budget stanziato dal presidente Gerry Cardinale, stando a quanto riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, ammonta a 100 milioni. Risorse che il management utilizzerà per ingaggiare altri quattro calciatori. Una delle piste attualmente seguite, ad esempio, conduce a Tijjani Reijnders di proprietà dell’Az Alkmaar. Il grave infortunio rimediato da Ismael Bennacer infatti, unita alla partenza di Tonali e al mancato riscatto di Aster Vranckx, rende obbligatorio l’acquisto di un altro centrocampista: la scelta è ricaduta quindi proprio sul classe 1998, autore di 7 reti e 12 assist in 54 apparizioni complessive.

Gli olandesi non hanno chiuso alla sua partenza ma, al tempo stesso, hanno fatto sapere di volere una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni. Troppo per il Milan, che vorrebbe chiudere la trattativa intorno ai 20 milioni. L’accordo con il giocatore, intanto, è stato già trovato sulla base di 1.7 milioni netti all’anno. I rossoneri seguono pure Yunus Musah, polivalente centrocampista valutato dal Valencia circa 25 milioni. Due, poi, i colpi pensati per potenziare il reparto offensivo dopo i flop fatti registrare da Charles De Ketelaere, Divock Origi ed Ante Rebic (tutti in procinto di andare via).

Milan, 100 milioni per lo scudetto

Nel mirino, in particolare, c’è Samuel Chukwueze che ha messo a segno 13 gol e 11 passaggi vincenti in 50 gare vissute con indosso la maglia del Villarreal. Pioli lo apprezza anche per la sua duttilità, visto che il 24enne nigeriano può giocare su entrambe le fasce in un tridente offensivo. A destra potrebbe quindi prendere il posto di Junior Messias (in scadenza nel 2024) mentre a sinistra sfilerebbe a Rebic il ruolo di vice-Leao.

Riflettori puntati poi su Christian Pulisic, legato al Chelsea fino al 2024. I rapporti con i Blues sono ottimi ed il contratto in scadenza nel 2024 agevola il Milan ma i recenti contatti non si sono rivelati sufficienti per individuare un principio d’intesa. Gli inglesi continuano a chiedere oltre 20 milioni mentre i rossoneri non vorrebbero andare oltre 14. Se ne riparlerà presto ma nel frattempo c’è da registrare, come spiegato da ‘The Athletic’, l’improvviso inserimento del Lione. La rivoluzione è appena scattata. Cardinale ha le idee chiare. Il nuovo Milan verrà modellato in base alle sue direttive.