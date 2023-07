Juventus, doppio no di Arthur e Alex Sandro: l’addio si allontana

La Juventus sta provando a sfoltire la rosa ma alcuni addii si complicano. Arthur e Alex Sandro puntano i piedi: la situazione.

La prima priorità, ovvero il sostituto di Juan Cuadrado, è stata risolta con l’ingaggio di Timothy Weah. Per gli altri colpi in entrata, servirà tempo. La Juventus, infatti, nei prossimi giorni si concentrerà esclusivamente sulle operazioni in uscita, necessarie per abbassare il monte ingaggio e compensare il mancato incasso delle risorse garantite dalla partecipazione alla Champions League. Numerosi i componenti della rosa verso l’addio, tra titolari ed esuberi.

In lista di sbarco, ad esempio, ci sono Federico Chiesa e Gleison Bremer. L’ex Fiorentina, reduce da una stagione complicata, piace al Bayern Monaco e al Liverpool: i bianconeri non lo ritengono incedibile ma lo faranno partire soltanto in presenza di un’offerta superiore ai 45 milioni. Il brasiliano, anche lui andato a corrente alternata, è invece nel mirino del Tottenham che al momento, però, reputa eccessive le pretese della Vecchia Signora (70 milioni). La dirigenza, poi, proverà a piazzare altrove Weston McKennie e Denis Zakaria reduci dalle deludenti esperienze vissute in prestito rispettivamente al Leeds e al Chelsea.

Il texano, di recente, ha spento sul nascere il corteggiamento mostrato dal Galatasaray mentre non direbbe di no ad un trasferimento al Borussia Dortmund. Lo svizzero, dal canto suo, è seguito dal West Ham che a breve a Londra incontrerà il manager bianconero Giovanni Manna per provare a chiudere la trattativa sulla base di una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni. Ma non finisce qua, perché il club vorrebbe liberarsi di altri due elementi ritenuti non imprescindibili: Arthur e Alex Sandro.

Juventus, Arthur e Alex Sandro complicano i piani dei bianconeri

Il brasiliano a gennaio si è trasferito a Liverpool ma alla corte di Jurgen Klopp ha recitato il ruolo della comparsa anche a causa di continui problemi fisici: nessuna presenza in Premier, soltanto 13 minuti in Champions contro il Napoli. La Juve, così come l’agente del centrocampista, si è quindi attivata per trovare possibili pretendenti ma la speranza di riuscire a piazzarlo in Arabia Saudita oggi è andata definitivamente in frantumi. Arthur, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni del ‘Mondo Deportivo’, ha spiegato di voler provare a rilanciarsi in Europa.

“Ho solo 26 anni, posso dare ancora molto. Voglio giocare al top, vincere trofei importanti in Europa e poi tornarmene in Brasile”. Dichiarazioni che complicano i piani della società torinese, che fin qui ha registrato soltanto un timido interessamento da parte del Brighton di Roberto De Zerbi. Dal nuovo progetto è stato escluso pure Alex Sandro, nonostante il recente rinnovo automatico fino al 2024. La Juve ha provato ad intavolare la trattativa relativa alla rescissione consensuale tuttavia il discorso è finito subito su un binario morto. Un doppio no che pesa sulle strategie bianconere. A Cristiano Giuntoli il compito di risolvere entrambe le pratiche.