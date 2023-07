Roma, sulle nuove maglia Adidas torna il celebre Lupetto

Adidas torna a griffare le maglie della Roma. E con il ritorno del brand tedesco torna anche il celebre Lupetto.

E’ tempo di presentazione di nuove maglie in Serie A. Mentre alcune squadre hanno sfruttato le ultime finestre dello scorso campionato per mettere in vetrina la maglia della prossima stagione, altre invece stanno presentando le nuove casacche proprio in queste settimane.

Come al solito il periodo di presentazione delle nuove divise è un periodo di discussione per i tifosi. Alcune volte le divise riescono a mettere d’accordo tutti, altre volte invece, soprattutto quanto lo sponsor tecnico osa ed esce fuori dai binari della tradizione, c’è il rischio che la nuova ‘seconda pelle’ risulti indigesta ai tifosi. I tifosi della Roma rientrano di gran lunga nel primo caso, soprattutto per una gradevole sorpresa che ha fatto la sua (ri)comparsa sulle divise di questa stagione: il Lupetto.

Oggi infatti sono state presentate le divise da gioco per la prossima stagione della Roma. Il ritorno di Adidas, che già aveva vestito i giallorossi in due occasioni, dal 1977 al 1979 e dal 1991 al 1994, è stato infatti accompagnato da una gradita sorpresa per i tifosi: il ritorno come stemma della prima maglia del celebre Lupetto. Il tutto in una maglia molto stile primi anni ’90, fortemente ispirata alla divisa della stagione 1992/93, che ha già incontrato il plauso dei tifosi.

Il Lupetto, la storia dello stemma adorato dai tifosi della Roma

Il Lupetto ha campeggiato sulle maglie giallorosse dai tardi anni ’70 fino al 1997, quando fu sostituito dalla Lupa Capitolina che attualmente è ancora presente nello stemma societario. Il simbolo del Lupetto è però rimasto nel cuore dei tifosi giallorossi e la sua ricomparsa sulle divise da gioco della Roma è stata senz’altra una gradita novità.

Tutto nacque proprio dall’impossibilità all’epoca di utilizzare la Lupa Capitolina come marchio registrato. Nei tardi anni ’70 l’allora presidente Gaetano Anzalone, dopo un viaggio negli Stati Uniti capì l’importanza che stava iniziando a rivestire il marketing nel mondo dello sport, decise quindi di creare un simbolo facilmente riconoscibile che potesse essere utilizzato nel merchandising della squadra. Da qui l’idea di creare un’ufficio pubblicitario diretto dal grafico Piero Gratton.

La società, non ricevendo dal Comune di Roma il permesso per poter utilizzare la Lupa Capitolina, decise di creare ex novo un logotipo, il Lupetto appunto, che potesse fungere da simbolo da associare la squadra. Il successo fu immediato. Con alcuni piccoli cambi il Lupetto figurò sulle maglie giallorosse dal 1978 al 1997 quando un accordo con il Comune di Roma permise alla squadra di utilizzare la Lupa Capitolina.