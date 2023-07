Addio Onana, Marotta ha pronto il sostituto: doppia opzione sul tavolo

L’Inter è vicina all’accordo con il Manchester United riguardante Onana. Marotta valuta due possibili sostituti: Inzaghi incrocia le dita.

Sono giorni intensi in casa Inter. Il club, nei giorni scorsi, ha ufficializzato gli ingaggi di Marcus Thuram e Davide Frattesi che andranno a raccogliere il testimone lasciato da Edin Dzeko e Marcelo Brozovic. Ora la priorità del club consiste nell’individuare un adeguato sostituto di André Onana, ormai in procinto di lasciare la compagnia e trasferirsi in Premier League. Dove? Al Manchester United, che ha deciso di investire sul camerunese la maggior parte del budget stanziato per le operazioni in entrata.

I Red Devils in queste ore hanno intensificato i contatti, alzando ulteriormente la proposta fino a 50 milioni comprensivi di bonus. Un’offerta ritenuta non ancora sufficiente dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta, che vorrebbe incamerarne almeno 60 dalla partenza del camerunese. Le interlocuzioni proseguiranno, con gli inglesi determinati a chiudere la trattativa in maniera positiva a stretto giro di posta. L’accordo è in vista: stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, la fumata bianca potrebbe arrivare la prossima settimana.

La partenza dell’ex Ajax consentirà ai nerazzurri di iscrivere a bilancio una corposa plusvalenza nonché di incamerare le risorse necessarie per prendere Romelu Lukaku. Al tempo stesso, però, obbligherà il manager a prendere un nuovo estremo difensore di comprovata qualità. Il preferito di Marotta era Guglielmo Vicario ma il 26enne si è trasferito al Tottenham, che ha strappato il “sì” decisivo dell’Empoli mettendo sul piatto 20 milioni. Dalla lista dei possibili obiettivi con tutta probabilità andrà depennato anche il nome di Giorgi Mamardashvili, molto vicino al Bayern Monaco. Ecco perché Marotta si sta concentrando su altri due profili.

Inter, Marotta ha trovato il sostituto di Onana

I nomi sono quelli di Anatolij Trubin e Yann Sommer. L’ucraino è legato allo Shakhtar Donetsk fino al 2024 e finora le parti non hanno mai discusso di un eventuale rinnovo. Possibile, quindi, che il divorzio vada in scena in estate sulla base di 10 milioni. Lo svizzero, invece, è sbarcato al Bayern nel corso della sessione invernale del mercato per sostituire l’infortunato Manuel Neuer ma la sua esperienza in terra bavarese non si è rivelata particolarmente ricca di soddisfazioni e con il ritorno del tedesco le strade potrebbero già separarsi.

L’Inter li valuta entrambi, in attesa di prendere una decisione definitiva. Simone Inzaghi, dal canto suo, attende. Lunedì scatterà il ritiro estivo pre-campionato ed il tecnico vorrebbe sapere presto il nome del suo portiere titolare. Marotta è al lavoro.