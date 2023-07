Juve, Pogba visita l’Al-Ittihad: contratto faraonico da 100 milioni più bonus

La Juventus è pronta a separarsi da Pogba, finito nel mirino dell’Al-Ittihad: pronto un triennale da capogiro.

Il nuovo ciclo della Juventus scatterà senza diversi big e senatori. Il club, nei giorni scorsi, ha già detto addio a Juan Cuadrado e ad Angel Di Maria ma non intende fermarsi qua. Il neo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, infatti, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa ed abbattere il monte-ingaggi. Una rivoluzione in piena regola, che comprenderà la partenza di altri top player bianconeri ritenuti non più imprescindibili.

Uno di questi risponde al nome di Leonardo Bonucci, che nella scorsa stagione ha totalizzato 26 presenze a fronte di 17 partite saltate per infortunio. Il club di recente aveva provato ad intavolare la trattativa per la rescissione consensuale ma il discorso è finito subito su un binario morto, visto che il difensore intende rispettare il contratto in essere valevole fino al 2024. Per lui da ormai qualche giorno ha iniziato a farsi avanti il Newcastle, che sogna di piazzare il bis italiano dopo aver strappato Sandro Tonali dal Milan.

Bonucci non ha chiuso al trasferimento in Inghilterra, dando mandato al proprio agente di approfondire i contatti con gli inglesi. La Vecchia Signora, dal canto suo, rimane alla finestra in attesa di ricevere una proposta ufficiale: Giuntoli dall’operazione in questione vorrebbe incamerare 10 milioni ma non è da escludere che, alla fine, la fumata bianca arrivi sulla base di 6 milioni. Un rebus pure il futuro di Paul Pogba, tornato in anticipo alla Continassa per recuperare dai precedenti problemi fisici.

Juventus, Pogba in Arabia Saudita

Il francese nel fine settimana si è recato in Arabia Saudita per visitare le strutture sportive dell’Al-Ittihad, pronto a mettere sul piatto un triennale da 100 milioni netti più vari bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra. La proposta intriga l’ex Manchester United: “Qui? Oggi no, domani vediamo” la risposta fornita ad alcuni tifosi incontrati a Gedda. La Juve, anche in questo caso, spera di ricevere presto aggiornamenti positivi così da salutarlo e piazzare l’affondo decisivo per il suo naturale sostituto, ovvero Sergej Milinkovic-Savic.

Il serbo, come noto, ha messo in stand-by la trattativa per il rinnovo del contratto con la Lazio in scadenza nel 2024 facendo sapere di gradire molto il trasferimento a Torino. I biancocelesti vorrebbero tenerlo ancora ma ormai sono entrati nell’ordine delle idee di cederlo per una cifra intorno ai 40 milioni. Il colpo è possibile, con Giuntoli che spera di chiudere a quota 25 inserendo i cartellini di Luca Pellegrini e Nicolò Rovella. Prima, però, servirà la partenza di Pogba. La Juve prepara la rivoluzione a centrocampo.