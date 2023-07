Roma, altri rinforzi per Mou che prepara la sorpresa: nuovo talento in rampa di lancio

La Roma punta a prendere altri 4 rinforzi per Mourinho. Il tecnico, dal canto suo, si prepara a lanciare un nuovo talento giallorosso.

La Roma ha iniziato a muoversi subito sul mercato, regalando a José Mourinho elementi (presi a parametro zero) del calibro di Houssem Aouar ed Evan Ndicka. Il club, al tempo stesso, ha rispettato in pieno gli obblighi imposti dalla Uefa nell’ambito del settlement agreement iscrivendo a bilancio 30 milioni di plusvalenze grazie alle cessioni degli esuberi e di numerosi giovani talenti valorizzati proprio dal mister originario di Setubal.

A lasciare la capitale in particolare, oltre a Justin Kluivert (Bournemouth) e a Carles Perez (Celta Vigo), sono stati Benjamin Tahirovic, Cristian Volpato e Filippo Missori. Il bosniaco è passato all’Ajax mentre l’italo-australiano ed il terzino si sono trasferiti al Sassuolo. Un capolavoro in piena regola quello realizzato dal direttore sportivo Tiago Pinto, riuscito nell’impresa di mantenere in rosa i principali gioielli della rosa. Il lavoro del manager lusitano, però, è tutt’altro che finito. All’appello, infatti, mancano ancora 4 colpi: un esterno destro, un centrocampista e un paio di attaccanti.

Per quanto riguarda il rinforzo sulla fascia, la scelta è ricaduta su Rasmus Kristensen in procinto di lasciare il Leeds dopo la retrocessione in Championship. I contatti sono stati avviati da ormai diversi giorni, con le parti che risultano vicine all’intesa: la formula, salvo sorprese, sarà quella del prestito secco fino al 30 giugno 2024. Per rafforzare la linea mediana piace Nico Dominguez, impegnato in una complicata trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza tra un anno. L’argentino ha chiesto circa 2 milioni, ritenendo troppo bassa la proposta felsinea (1.5 netti).

Roma, nuovi acquisti per Mou che prepara la sorpresa: nuovo baby in rampa di lancio

In avanti, infine, i riflettori sono puntati soprattutto su Gianluca Scamacca e M’Bala Nzola. L’ex Sassuolo, come confermato da lui stesso nel corso di un’intervista rilasciata a microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, spinge per rientrare nella capitale. Il problema, però, è che il West Ham sembra intenzionato a farlo partire soltanto con l’obbligo di riscatto. L’angolano, invece, si può liberare dallo Spezia per circa 15 milioni. Mou, dal canto suo, sta preparando l’ennesima sorpresa: al ritiro in Portogallo verrà aggregato anche il giovane Riccardo Pagano.

Il classe 2004 è il capitano della formazione primavera e nella scorsa stagione ha messo a referto 15 gol e 8 assist con indosso la maglia numero 10. Numeri eccellenti, che gli consentiranno di aggregarsi alla prima squadra e provare ad imporsi anche alla corte di Mourinho. Un elemento intrigante, capace di giocare sia nella pozione di mezzala che di trequartista. Meglio prendere nota, in vista dell’asta del fantacalcio.