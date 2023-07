Cristiano Ronaldo: “Prima di me la Serie A era morta. Il calcio arabo è competitivo, io sono il pioniere”

Il campione portoghese è tornato a parlare e, tra le altre cose, ha riservato una piccola frecciata a Lionel Messi.

Quando parla fa sempre rumore ed anche stavolta è la stessa cosa. Il leggendario campione portoghese Cristiano Ronaldo è tornato a parlare ed ha parlato di tanti temi, dalla crisi del calcio europeo fino al mondo arabo, con la Saudi League che sta portando diversi campioni in queste settimane.

E pensare che nelle ultime ore è stato protagonista di una piccola umiliazione, la sconfitta per 5 a 0 nell’amichevole contro il Celta Vigo. Il club saudita, non appena sono usciti Cristiano e Marcelo Brozovic, è totalmente crollato sotto i colpi spagnoli, dimostrando ancora una pesante inferiorità tecnica. Non è dello stesso avviso Cristiano che vede la Saudi League in netta crescita, addirittura meglio di alcuni campionati. In primis il portoghese ha riservato una frecciata al rivale di sempre Lionel Messi, approdato in Mls all’Inter Miami:

“La Saudi League è molto meglio della Mls, è un campionato in ascesa e in poco tempo scavalcherà anche altri campionati europei, come quello turco o quello olandese”. Il talento lusitano ha poi parlato ai media portoghesi della crisi del calcio europeo esprimendo una sentenza: “L’unico campionato superiore nettamente agli altri è la Premier League, totalmente di un altro livello, campionati come la Liga o la Bundesliga sono invece in declino”.

Cristiano Ronaldo e la sua esperienza alla Juventus

Dopo una lunga carriera al Real Madrid, club dove ha vinto tutto, Ronaldo si è cimentato in Italia ed ha giocato in un club storico come la Juventus. Se CR7 ha vinto in Italia con i bianconeri non è andata bene in Europa dove, eccetto per qualche breve lampo, il calciatore ha deluso le aspettative. Nonostante ciò Cristiano ricorda: “Dove vado io c’è sempre interesse, prima del mio arrivo alla Juve la Serie A era morta, io ho riportato interesse. Lo stesso sta accadendo in Arabia, sono sicuro che presto arriveranno altri campioni”.

Un autentico Ronaldo show con il cinque volte Pallone d’Oro (come spesso capita) che illumina il suo ego con il calcio saudita sempre più in crescendo. Intanto in Arabia un nuovo colpo è arrivato nelle ultime ore.

L’Al Nassr intanto non si ferma e ha chiuso per l’innesto del centrocampista Seko Fofana, arrivato per poco più di 25 milioni di euro dal Lens e pronto a fare un centrocampo di qualità e quantità insieme a Brozovic. I club sauditi non si fermano, occhio anche a possibili imminenti arrivi di Mahrez e Mane con la Saudi League sempre più protagonista. Il tutto per la grande gioia di Cristiano Ronaldo.