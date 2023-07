L’Atletico Madrid vuole Verratti

La clamorosa indiscrezione è stata lanciata da L’Equipe e vede l’Atletico Madrid provare ad acquistare Marco Verratti

Il PSG in questa sessione di mercato sarà alle prese con l’ennesima rivoluzione. Fallito il progetto di Christophe Galtier, Nasser Al-Khelaifi ha deciso di puntare tutto su Luis Enrique. Hanno già lasciato Parigi Lionel Messi e Sergio Ramos e nei prossimi giorni sono altri i top player che potrebbero andar via. L’obiettivo è sempre quello, vincere la Champions League. Ma bisognerà anche capire quali saranno le reali intenzioni di Neymar e Mbappé, decisamente poco sicuri di restare.

Sono già oltre i 155 milioni di euro i soldi spesi dal Paris in questa sessione di mercato: da Ugarte a Kang-in Lee, passando per Lucas Hernandez e il riscatto di Ekitiké. Per non parlare dei vari Skriniar, Asensio e Ndour arrivati a parametro zero. Il PSG è attivo, sa bene dove mettere le mani e la sfida di Luis Enrique sarà quella di avere uno spogliatoio unito, cosa che non è riuscito quasi a nessuno da quelle parti.

E poi c’è lui, Marco Verratti. Uno dei migliori centrocampisti italiani dell’ultimo decennio, che nella sua carriera non ha mai messo piede in Serie A. Peccato, considerando le sue qualità tecniche. Ma il PSG è stato più lesto di tutti nel 2012 ad acquistarlo dal Pescara, che vinse la Serie B con Zeman in panchina.

PSG, Verratti sulla lista dei partenti: c’è l’Atletico Madrid

Secondo quanto riferito da L’Equipe, l’avventura di Marco Verratti al PSG è davvero finita. Non ci sarebbe più il rapporto forte come prima e infatti diversi top club hanno iniziato a chiedere informazioni. Tra questi c’è l’Atletico Madrid, con Diego Pablo Simeone che apprezza tantissimo le qualità del centrocampista italiano.

Certo è che se Verratti dovesse effettivamente lasciare il Paris, sarebbe un duro colpo non vederlo in Serie A. Ma i costi sono proibitivi, considerando che guadagna intorno ai 10 milioni di euro a stagione ed è valutato almeno 40 milioni. Classe ’92, Verratti ha ancora un contratto fino al 30 giugno 2026, quindi andrebbe pagato profumatamente.

Cifre che in Serie A non girano ed è per questo che Verratti valuta soprattutto di proseguire la sua carriera all’estero. Nella lista delle opzioni c’è anche l’Arabia Saudita, che sarebbe pronta a investire una cifra astronomica per prendere uno degli uomini simbolo del PSG della proprietà di Al-Khelaifi. Per adesso non c’è ancora niente di concreto, ma molto dipenderà soprattutto dalla volontà del giocatore.