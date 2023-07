L’Inter mette la freccia e prova a superare la Roma: all-in su Morata

L’Inter, chiusa la porta a Romelu Lukaku, sta puntando tutto su dei profili in particolare: uno di questi è Alvaro Morata. Superata la Roma nella corsa? Le novità.

L’Inter ha definitivamente chiuso la porta a Romelu Lukaku, dopo che il belga ha aperto alla Juventus ed è di rimando sparito per qualche ora dai tentativi dei nerazzurri di mettersi in contatto con lui. Per Marotta e Ausilio si sono così aperti nuovi scenari nella ricerca del profilo più giusto per il reparto offensivo della squadra di Simone Inzaghi. Piace tanto il nome di Alvaro Morata (anche se non è l’unico) per cui l’Inter avrebbe anche superato la Roma, altra squadra in pole per lui. Le ultime novità.

L’Inter ha come idee principali per l’attacco, in vista della prossima stagione, quelle che portano il nome di Alvaro Morata e Folarin Balogun. Sono due profili diversi: il primo rappresenterebbe un giocatore già pronto e formato, che tra l’altro conosce la Serie A molto bene; il secondo sarebbe piuttosto un prospetto, capace di segnare ma che dev’essere anche sotto alcuni aspetti formato.

D’altro canto, cambiano anche le cifre visto che Balogun viene valutato molto di più dall’Arsenal. A fare il punto della situazione, con le ultime novità, è stata ‘La Gazzetta dello Sport’. Il quotidiano ha infatti parlato di un sorpasso compiuto dall’Inter sulla Roma proprio per l’attaccante spagnolo.

Calciomercato Inter, sorpassata la Roma per Morata: c’è il sì dell’attaccante. Le novità

Il contratto di Alvaro Morata è in scadenza con l’Atletico Madrid al 30 giugno del 2024. Manca perciò solamente un anno e il club spagnolo non vuole perdere il giocatore a parametro zero. Proprio su questo sta cercando allora di premere l’Inter con un’offerta da 15 milioni di euro, a fronte di una richiesta di 20 milioni (Balogun, invece, non partirebbe per meno di 40 milioni di euro). Per Morata si è mossa anche la Roma che ha incontrato tramite Pinto il suo entourage, ma che ritiene l’affare troppo costoso.

Nel frattempo, allora, ha provato a giocare d’anticipo Piero Ausilio. E secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, l’attaccante avrebbe già aperto al passaggio all‘Inter. Il motivo? Poter giocare la Champions League nella prossima stagione. Il club nerazzurro è perciò al lavoro con l’Atletico Madrid per provare a chiudere la trattativa. C’è l’ok anche di Simone Inzaghi.