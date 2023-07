Clamoroso Inter, c’è l’accordo con Cuadrado! I dettagli dell’operazione

Clamoroso in casa Inter, un altro colpo di scena scuote il popolo nerazzurro: ci sarebbe l’accordo con Cuadrado. I dettagli.

L’Inter e la Juventus, in un modo o nell’altro, continuano in questi giorni ad essere legati con un fil rouge che non smette di spiazzare. Dopo quanto accaduto con l’intera questione di Romelu Lukaku, adesso c’è un nuovo colpo di scena. Il club nerazzurro avrebbe infatti trovato un accordo con Juan Cuadrado. Le novità.

In casa Inter non smettono quindi di arrivare clamorosi capovolgimenti di fronte. Il primo, grosso, è stato quello che ha riguardato Romelu Lukaku. Il belga avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi alla Juventus e avrebbe momentaneamente sospeso i contatti con i nerazzurri. Cosa che ai piani alti di Viale della Liberazione non sarebbe piaciuta affatto.

Se per il belga si sono chiuse tutte le trattative con il Chelsea, si sarebbe aperta una pista per un altro giocatore. Ormai ex Juventus. Un giocatore che però sorprende accostato all’Inter. Si tratta di Juan Cuadrado.

Calciomercato Inter, c’è l’accordo con Cuadrado: i dettagli

“Cuadrado all’Inter“, così ha twittato pochi minuti fa Gianluca Di Marzio sul proprio profilo ‘Twitter’. Una notizia che ha in sé del clamoroso e che ha subito suscitato l’attenzione di molti, oltre ai tifosi interisti e anche ai tifosi juventini. Tutto sembrerebbe essere chiaro: per il colombiano è pronto un contratto da un anno.

Dopo Udinese, Lecce e Juventus, Cuadrado si sta preparando per andare a vestire la maglia dell’Inter fino al 2024. L’Inter ha già definito tutto e con il giocatore, rimasto svincolato dalla Juventus, ci sarebbe già l’accordo. Non resta che attendere le prossime ore per capire se tutto sarà reso ufficiale dalla società nerazzurra.