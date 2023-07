Reijnders al fantacalcio: nuovi gol e assist per Pioli, che coppia con Loftus-Cheek

Il Milan si prepara ad ufficializzare Reijnders: il classe 1998 sarà un titolare inamovibile nello schieramento tattico di Pioli.

Prosegue a gonfie vele il mercato del Milan che, dopo aver ceduto Sandro Tonali al Newcastle ed incamerato 80 milioni, ha messo a segno cinque colpi in entrata. L’ultimo in ordine cronologico risponde al nome di Tijjani Reijnders, preso dall’Az Alkmaar per 19 milioni più 4 di bonus legati a determinati obiettivi. Il classe 1998, arrivato ieri in città, nella mattinata odierna ha svolto le visite mediche di rito e a breve apporrà la propria firma sul contratto quinquennale da 1.7 milioni netti all’anno.

Un elemento polivalente, fortemente voluto dal tecnico Stefano Pioli. L’olandese, infatti, solitamente gioca nella posizione di centrocampista centrale ma, all’occorrenza, può ricoprire anche il ruolo di mediano davanti alla difesa rendendo così possibile sia l’impiego del 4-2-3-1 che del 4-3-3. Il tutto, mantenendo sempre alta la qualità del proprio gioco. Nei piani dell’allenatore rossonero, Reijnders sarà un titolare inamovibile e andrà a fare coppia con un altro nuovo acquisto ovvero Ruben Loftus-Cheek.

Rispetto all’inglese preso dal Chelsea per una spesa complessiva di circa 21.5 milioni, l’ex Az riuscirà però probabilmente a garantire un contributo maggiore in fase offensiva. Nelle 34 apparizioni totalizzate nella scorsa edizione della Eredivisie, ad esempio, ha segnato 3 gol e fornito 8 assist ai compagni. Ottimo anche il rendimento in Conference League: 18 gare tutte vissute dal primo minuto “condite” da 4 reti e 3 passaggi vincenti. Un bottino eccellente, ulteriormente impreziosito dalla marcatura siglata in Coppa d’Olanda.

Milan, Reijnders promette faville: al fantacalcio è un affare

Numeri che il calciatore cercherà ulteriormente di migliorare nel corso della sua nuova avventura al Milan. Certo, il livello ora si alzerà ma Reijnders sembra essere in possesso delle caratteristiche fisiche e tecniche necessarie per imporsi nel calcio italiano e rendersi utile alla causa milanista. Inoltre, la sua propensione a seguire la manovra e concluderla in prima persona lo rende quanto mai appetibile pure al fantacalcio (a differenza, come detto, di Loftus-Cheek).

Ora starà a Pioli riuscire ad farlo integrare e valorizzarlo al meglio, in attesa del completo recupero di Ismael Bennacer (out fino alla fine dell’anno). Nel frattempo segnate in rosso il suo nome in vista dell’asta estiva. Reijnders, dopo un primo periodo di inevitabile ambientamento, può davvero stupire. Il Milan crede ciecamente nel suo talento.