Alvaro Morata, tre squadre sullo spagnolo: tra clausola rescissoria e Decreto Crescita

Il futuro dello spagnolo sembra sempre più vicino alla Serie A, il punto della situazione tra Inter, Roma e Juventus.

Il futuro di Alvaro Morata sembra sempre più lontano dall’Atletico Madrid. Per lo spagnolo classe 1992 si è aperta una vera e propria asta di mercato. Principali coinvolte sono l’Inter e la Roma, ma occhio perchè alla porta c’è anche la Juventus, con Cristiano Giuntoli che potrebbe provare a chiudere il grande ritorno di Morata in bianconero.

La scorsa stagione l’ex Juventus ha disputato 45 partite siglando 15 reti con la maglia dell’Atletico Madrid. Ora, tuttavia, è alla ricerca di aria nuova, magari in una squadra di Serie A, campionato che ben conosce e nel quale potrebbe fare bene.

In pole position, dopo qualche giorno in cui era sembrato ad un passo dalla Roma, complice la forte amicizia che lega Morata a Paulo Dybala, ex compagno alla Juventus, c’è l’Inter. I nerazzurri hanno incontrato ieri gli agenti del giocatore. L’offerta dell’Inter, però, arriva ad un massimo di 13 milioni di euro, ben distante dalla clausola di quasi 21 milioni che servirebbe per strappare Morata agli spagnoli. Senza considerare, inoltre, l’eventuale accordo economico da raggiungere con il giocatore.

L’attaccante spagnolo ex Juventus vorrebbe tornare in Italia. Su di lui ci sono Inter, Roma e Juventus. I nerazzurri sono i primi ad essersi mossi concretamente ma, per il momento, le parti sono ancora lontane. L”Inter non va oltre i 13 milioni di euro e gli spagnoli non vogliono abbassare la cifra, pari a 21 milioni di euro, della clausola rescissoria. Inoltre i nerazzurri dovrebbero anche superare lo scoglio Correa, la cui permanenza a Milano occuperebbe il posto di Morata.

Sullo spagnolo c’è anche la Roma. Nei primi giorni relativi a queste indiscrezioni Morata era sembrato ad un passo dai giallorossi, grazie all’amicizia con Paulo Dybala. Come riporta il Corriere dello Sport, nelle prossime ore la dirigenza giallorossa telefonerà agli agenti di Morata per cercare di beffare l’Inter. Sulla carta c’è il possibile placet della proprietà in merito alla clausola che sbloccherebbe lo spagnolo.

Attenzione, perchè l’età di Morata, ormai trentenne, non consente di beneficiare del Decreto Crescita e, inoltre, c’è anche la Juventus alla porta in attesa di capire il futuro di Dusan Vlahovic.