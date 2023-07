Chukwueze un passo dal Milan, rapidità e dribbling per il nigeriano nel mirino dei rossoneri

Chi è Chukwueze, l’esterno destro nel mirino del Milan: caratteristiche, valore e modulo.

A poche ore dall’acquisto di Noah Okafor, il Milan prosegue nell’allestimento della squadra in vista della prossima stagione.

L’arrivo dell’attaccante svizzero classe 2000 non ha spento la voglia di mercato dei rossoneri, che adesso ne puntano fortemente un altro. Si tratta di Samuel Chukwueze, esterno destro classe 1999. Il ritiro di Zlatan Ibrahimovic, ma soprattutto la decisione della dirigenza rossonera di escludere dal progetto Origi e Rebic, costringe il Milan a cercare sostituti anche per la fascia destra.

Pioli ha esplicitamente chiesti rinforzi in quel ruolo, per affidargli la fascia opposta a quella di Leao e completare un reparto offensivo di cui le concorrenti dovrebbero avere paura. Il Villarreal chiede circa 35 milioni per il nigeriano, ma la trattativa potrebbe chiudersi a circa 25, un compromesso rispetto ai 20 offerti dal Milan. Chukwueze occuperebbe l’ultimo slot per i calciatori extracomunitari. Un passo importante per il Milan che dovrebbe rinunciare a Taremi, a dimostrazione del valore che attribuiscono a Chukwueze e al peso che un suo arrivo avrebbe per la dirigenza rossonera.

Milan, chi è Chukwueze: l’ala destra per chiudere l’attacco rossonero

Chiuso l’affare Okafor, atteso domani a Milano per le visite mediche, il Milan tenta l’affondo per Samuel Chukwueze, nigeriano classe 1999.

Nell’ultima stagione con la maglia del Villarreal ha disputato 50 partite segnando 13 gol e mettendo a referto 11 assist. Un bottino di tutto rispetto che ha contribuito alla qualificazione europea del “Sottomarino Giallo”. Le prossime ore potrebbero essere decisive per un suo approdo a Milano, dopo la richiesta di Stefano Pioli per completare il reparto offensivo. Rapido e scattante, Chukwueze è l’uomo che spacca la partita alzando il ritmo, dal lato esattamente opposto a quello dove Rafael Leao fa la stessa cosa.

Dotato di un ottimo dribbling il nigeriano consentirà al Milan di sfruttare ancor di più i contropiedi, ma anche di poter variare modulo consentendo a Stefano Pioli di ruotare. L’arrivo di Chukqueze potrebbe far slittare Pulisic dietro alla punta passando ad un 4-3-3. Sia la posizione di Chukwueze che quella di Loftus-Cheek potrebbero consentire un facile passaggio tra 4-2-3-1 e 4-3-3, per rendere il Milan imprevedibile.

Occhio alle prossime ore, perchè il nigeriano potrebbe essere l’ultimo innesto per completare l’attacco del Milan e renderlo uno dei più forti della Serie A e, perché no, forse anche d’Europa. I rossoneri devono confermarsi anche in campo europeo, dopo la qualificazione alla semifinale di Champions League dell’anno scorso. L’arrivo di Chukwueze potrebbe essere la ciliegina sulla torta.