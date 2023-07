Calciatori del Regno unito come “comunitari”, la richiesta della Serie A

Toccherà al Coni decidere se accogliere o meno la richiesta della Serie A in merito ai calciatori extracomunitari.

La questione relativa ai calciatori extracomunitari è al centro del dibattito tra le squadre di Serie A ormai da parecchio tempo. Ma che cosa dice il regolamento? Quanti giocatori extracomunitari si possono tesserare? La risposta dipende dai casi, in relazione alla norma stabilita in occasione della riunione svolta dal Consiglio Federale il 18 maggio 2022.

Per quanto riguarda le squadre che già possiedono più di due giocatori extracomunitari tesserati, la regola prevede che se ne possono tesserare fino ad un massimo di altri due. Uno senza nessun vincolo, l’altro a patto che sostituisca uno dei calciatori extracomunitari che deve essere ceduto all’estero (o a cui scade il contratto), o che acquisisca la cittadinanza europea. Per le squadre con nessuno o un solo tesserato extracomunitario, la regola prevede che se ne possa tesserare un numero massimo di tre calciatori totali in rosa. Le squadre, infine, che hanno già due tesserati extracomunitari in rosa, possono tesserarne uno senza alcun vincolo, e un altro a patto che sostituisca un calciatore extracomunitario che deve essere ceduto all’estero (a cui scade il contratto), o che acquisisca la cittadinanza europea.

Attenzione, però, perchè la Serie A ha fatto una richiesta particolare al Coni per “risolvere” questa spinosa questione, almeno in parte.

Serie A, chiesta una deroga per i calciatori provenienti dal Regno Unito

La Serie A, in occasione dell’ultimo Consiglio Federale della Figc, ha espresso la volontà di poter considerare “comunitari” anche i calciatori provenienti dal Regno Unito.

“Il Consiglio Federale ha deliberato di richiedere al Coni l’equiparazione dei calciatori provenienti dal Regno Unito a quelli comunitari”, si legge sul comunicato ufficiale. La palla passa adesso al Coni che avrà il compito di prendere una decisione molto importante per il futuro dei club italiani.

Se la richiesta dovesse essere approvata, giusto per fare un esempio, il nuovo acquisto del Milan Loftus-Cheek non verrebbe più considerato extracomunitario, liberando così uno slot importante per il mercato rossonero. Il Milan, infatti, vicinissimo al nigeriano Chukwueze, esterno del Villarreal, non dovrebbe più preoccuparsi avendo ancora uno slot libero.

Attenzione alle prossime settimane e all’eventuale decisione del Coni, potenzialmente decisiva per le sorti dei club di Serie A e per il relativo mercato estivo.