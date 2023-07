Milan, Pioli cambia tutto: nuovo schema, bagarre in attacco

Il Milan, dopo i numerosi nuovi acquisti, cambierà modulo. Pioli in attacco avrà solo l’imbarazzo della scelta.

Ha cambiato pelle il Milan. La cessione di Sandro Tonali al Newcastle ha consentito al club di incamerare risorse fresche (80 milioni) e regalare a Stefano Pioli nuovi rinforzi di qualità ed esperienza in campo internazionale. Una rivoluzione tecnica ma anche tattica, visto che l’allenatore ha intenzione di abbandonare il consueto 4-2-3-1 per passare ad un più aggressivo 4-3-3 dotato di mezzali brave sia nella fase di recupero del pallone che in quella relativa alla finalizzazione.

La prima novità che salta all’occhio è l’addio al trequartista e, di conseguenza, la sempre più vicina cessione di Charles De Ketelaere. Il belga, sbarcato in città a luglio 2022 al termine di un lungo corteggiamento per una spesa complessiva di 36 milioni, ha fatto grande fatica ad ambientarsi in Italia andando incontro a numerose prestazioni negative. Per lui si è fatto avanti l’Aston Villa, pronto a mettere sul piatto 25 milioni: troppo poco per il management guidato da Gerry Cardinale, intenzionato ad incamerane almeno 30. Alla corsa, intanto, si è iscritto pure il PSV Eindhoven ma l’ex Bruges non gradisce particolarmente l’idea di trasferirsi in Olanda.

Il divorzio, in ogni caso, è nell’aria anche perché De Ketelaere in questi mesi ha dimostrato di non possedere il dinamismo, tantomeno la struttura fisica, per essere impiegato in mezzo al campo. Pioli punterà forte invece su Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders ai quali si aggiungerà uno tra Rade Krunic e Tommaso Pobega (autore di una doppietta nel primo test vinto ai danni del Lumezzane). Il tutto, in attesa del rientro di Ismael Bennacer fissato per le ultime settimane dell’anno e del possibile ingaggio di Yunus Musah del Valencia.

Milan, attacco nuovo di zecca per Pioli

In avanti, invece, Pioli avrà solo l’imbarazzo della scelta alla luce dei tanti colpi messi a segno dal club per potenziare il reparto offensivo. L’unico sempre certo della maglia da titolare (al netto del turn-over) sarà Rafael Leao. Per il resto dipenderà tutto dalle sensazioni dell’allenatore. Noah Okafor, ad esempio, contenderà a Rafael Giroud il ruolo di centravanti titolare mentre a destra si preannuncia bagarre tra Christian Pulisic e Samuel Chukwueze, per il quale è stato trovato l’accordo con il Villarreal sulla base d 25 milioni.

Ai margini, inevitabilmente, finiranno Junior Messias e Alexis Saelemaekers. Il brasiliano, autore di 6 gol e 2 assist in 36 apparizioni, è in scadenza nel 2024 e può finire al Torino nell’ambito dello scambio che porterebbe al Milan Wilfried Singo. Il belga, dal canto suo, è stato impiegato spesso da Pioli ma ha fatico a rendersi decisivo (2 centri in campionato). Prendete nota: l’asta del fantacalcio si sta avvicinando.