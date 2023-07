Juventus-Kessie, chiusura più vicina: ma Giuntoli ha una priorità

La Juventus ha l’accordo con Kesse ma per affondare il colpo deve continuare a vendere. Zakaria e McKennie al passo d’addio.

Dopo aver preso Timothy Weah, la Juventus ha iniziato a concentrarsi sulle cessioni così da sfoltire la rosa e incamerare risorse preziose da destinare ai colpi in entrata. Due gli addii finora andati in scena in casa bianconera: Arthur, ad esempio, si è trasferito alla Fiorentina con la formula del prestito oneroso (2) con diritto di riscatto fissato a 20 mentre Nicolò Falco ha accettato il corteggiamento del Salisburgo (4 milioni). Ora il club cercherà di piazzare altrove Denis Zakaria e Weston McKennie, in modo tale da avere a disposizione la potenza di fuoco necessaria per acquistare Franck Kessie.

I contatti con il Barcellona e l’entourage dell’ivoriano sono andati avanti in maniera proficua nelle ultime ore. L’ex Milan ad esempio, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Tempo’, ha accettato il quinquennale da 6.5 milioni netti all’anno messo sul piatto dalla Vecchia Signora che, a stretto giro di posta, proverà a trovare l’intesa anche con i blaugrana. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, in particolare, punta a prendere il centrocampista in prestito con obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Gli spagnoli, dal canto loro, vorrebbero monetizzare e cederlo subito a titolo definitivo per 15 milioni. Un’opzione non scartata a priori dalla Juve, impossibilitata però a piazzare l’affondo decisivo fino a quando non riuscirà a vendere lo svizzero e lo statunitense. Il primo, in particolare, è reduce dalla negativa esperienza vissuta in prestito al Chelsea: appena 9 le presenze registrate in Premier, solo 2 in Champions League. Un bottino deludente, che ha spinto i Blues a rispedirlo a Torino.

Ora sulle sue tracce c’è il West Ham, alla ricerca di un adeguato sostituto di Declan Rice passato all’Arsenal. Gli Hammers si sono fatti avanti con 15 milioni: cifra, questa, ritenuta troppo bassa dalla Juventus che conta di incassarne almeno 20. Il texano invece, convocato per la tournée negli Stati Uniti soltanto a causa delle assenze di Nicolò Fagioli e Adrien Rabiot, ha spento sul nascere l’interessamento espresso dal Galatasaray.

Due veri e propri esuberi, che Giunta proverà a piazzare altrove nel minor tempo possibile. Kessie, utilizzato spesso nella scorsa stagione da Xavi (43 apparizioni), intanto osserva: la possibilità di rientrare in Italia è concreta, dipenderà tutto dalla Juventus.