Atalanta, via Boga e dentro El Bilal Touré: chi è il neo-acquisto record nerazzurro

Doppia operazione di mercato dell’Atalanta, in procinto di cedere Boga al Nizza e prendere El Bilal Touré dall’Almeria.

Grandi manovre in casa Atalanta. La Dea, che nel corso della prossima stagione tornerà a disputare l’Europa League, nei giorni scorsi ha provveduto a rinforzare la rosa prendendo diversi elementi graditi al tecnico Gian Piero Gasperini. Sead Kolasinac garantirà maggiore esperienza in difesa mentre Mitchell Bakker si candida ad essere una delle rivelazioni della Serie A targata 2023/24. E non finirà qua, perché risultano imminenti altre due operazioni: la cessione di Jeremie Boga e l’ingaggio di El Bilal Touré.

Partiamo dall’ivoriano, mai realmente decisivo in nerazzurro. L’ex Sassuolo, in particolare, nello scorso campionato ha giocato 23 partite di cui solo 5 da titolare per un totale di 2 reti e 5 assist. Un bottino deludente, che ha spinto la dirigenza orobica ad inserirlo nella lista dei sacrificabili. Per lui si è fatto avanti in maniera concreta il Nizza, che ha messo sul piatto 18 milioni più vari bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra. I contatti sono andati avanti in maniera fruttuosa nelle ultime ore, consentendo alla parti di trovare l’intesa decisiva.

Ora si attende soltanto l’ufficialità, attesa a stretto giro di posta. I nerazzurri utilizzeranno i fondi provenienti dalla Francia per finanziare l’acquisto della punta classe 2001, in procinto di diventare l’acquisto più caro nella storia dell’Atalanta. El Bilal Touré, infatti, costerà circa 30 milioni tra parte fissa e bonus e andrà a ricoprire fin da subito un ruolo importante nello scacchiere tattico di Gasperini.

Atalanta, chi è El Bilal Touré

Il 21enne ha messo a referto 25 presenze con indosso la maglia dell’Almeria, “condite” da 7 gol e 2 assist. Il maliano è una punta centrale strutturata dal punto di vista fisico (è alto 1.85), che ricerca costantemente lo spazio per andare a fare male alle retroguardie avversarie. All’occorrenza, inoltre, può giocare nella posizione di ala destra. Nelle gerarchie partirà dietro a Rasmus Hojlund e Ademola Lookman. Il possibile trasferimento del danese al Manchester United, però, potrebbe consentirgli di diventare immediatamente un titolare.

La concorrenza di Duvan Zapata e di Luis Muriel, d’altronde, non si preannuncia insidiosa. L’ex Udinese e Sampdoria, ad esempio, ha segnato è andato a segno solo due volte nell’ultima Serie A mentre il 32enne non è andato oltre quota 3. Entrambi, poi, sono in scadenza e finora il club non è sembrato intenzionato a discutere un eventuale rinnovo. In previsione dell’asta del Fantacalcio, quindi, segnate in rosso il nome di Touré: andrà aspettato, perché ambientarsi alla corte di Gasperini non è mai semplice, ma appena ingrana può davvero regalare tante soddisfazioni.