I 5 talenti low cost che vi faranno vincere il Fantacalcio 2023/2024

C’è grande attesa per il campionato di serie A. Manca sempre meno all’inizio e come sempre c’è ansia per il Fantacalcio.

In queste ore è in uscita il famoso listone con i ruoli per il Fantacalcio, gioco che ormai da anni caratterizza fan di tutta Italia. C’è chi arriva all’asta impreparato, studiando i giocatori migliori solo nell’ultimo giorno e c’è chi invece già ora sotto l’ombrellone studia le possibili sorprese che caratterizzeranno il prossimo campionato. Dalla porta fino all’attacco, è possibile fare colpi low cost che vi aiuteranno poi a completare la rosa.

Lautaro, Immobile e Osimhen. Chiunque conosce questi calciatori, ma quelli che fanno la differenza in chiave Fantacalcio sono altri, giocatori che pochi conoscono e che possono regalarti la vittoria. ‘Nella speranza che i Fantallenatori della mia lega non leggano’ vi consigliamo qualche piccola scommessa che speriamo si riveli vincente.

Partiamo dalla difesa ed un nome poco conosciuto è senza dubbio quello di Sam Beukema, difensore nuovo acquisto del Bologna. Sartori lo scorso anno ha avuto l’intuizione Posch ed ora vuole ripeterla con il centrale olandese, reduce da due buone annate con l’AZ. Il centrale 1,88 può rivelarsi molto utile in chiave bonus, il club felsineo ha investito ben 9 milioni di euro e sarà quasi sicuramente titolare. Occhio perchè all’inizio potreste pagarlo abbastanza poco.

Fantacalcio, dalla difesa all’attacco: scommesse ovunque, ma la concorrenza è spietata

E’ sicuramente più conosciuto in chiave internazionale, ma rappresenta un colpo a sorpresa. Mitchel Bakker è un terzino sinistro con già grande esperienza internazionale. Ha giocato al Psg ed era uno dei punti fermi del Bayer Leverkusen, è il nuovo rinforzo dell’Atalanta e sarà un colpo importante. Lo possiamo definire come il ‘nuovo Gosens’ per gli orobici, non ha mai segnato molto ma potrebbe essere un interessante colpaccio.

E’ uno dei cardini del Torino di Juric, ma piace molto a Fiorentina e soprattutto Lazio. Comunque vada dovrebbe restare in Serie A e Samuele Ricci garantisce quantità e soprattutto grande qualità. La prossima potrebbe essere la stagione della svolta in chiave bonus, sia per gol che per assist. Tra i nomi più importanti (sempre low cost) intriga Anguissa, giocatore che già nel finale della scorsa stagione si inseriva molto e che come dimostrato nell’ultima amichevole può dare tanti tiri e magari gol.

Attacco e non solo, occhio alle sorprese

Ha saggiato la serie A due anni fa, ma ora ci ritorna da protagonista. Stiamo parlando del talento ventiseienne del Genoa Albert Gudmundsson, autore di 11 gol nell’ultimo campionato di B e talento di indiscusse doti tecniche. Occhio al ruolo, intriga da attaccante mentre come centrocampista sarebbe un colpo letteralmente assoluto. E ora spazio all’attacco dove la priorità quest’anno è pescare gioielli poco conosciuti agli occhi degli appassionati.

In questo caso lo conosciamo bene, è un giocatore di qualità tecniche davvero importanti, ma finora non ha mai mostrato tutto il suo talento. L’uomo in questione è Joshua Zirkzee, talento olandese del Bologna. Thiago Motta ci punta tantissimo e questo potrebbe essere il colpo fantacalcistico dell’estate: Arnautovic è ormai ai margini e l’ex Bayern Monaco ed Anderlecht è pronto a far sognare i suoi Fanta-allenatori e i tifosi felsinei. Nota a parte, occhio a Zito Luvumbo, ‘quel colpo ignorante’ che può sorprendere tutti all’asta.