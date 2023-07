Serie A saccheggiata dai club stranieri, sempre più talenti lasciato l’Italia

Il campionato italiano è senza dubbio in crescita. I club stranieri acquistano sempre piaciuto da noi.

La Serie A ha dimostrato un netto miglioramento negli ultimi anni, e il numero crescente di spettatori presenti negli stadi italiani è solo la ciliegina sulla torta di un trend molto più ampio.

In realtà il nostro campionato, dopo aver vissuto un periodo buio, sta vivendo adesso un nuovo Rinascimento, e lo scorso campionato ne è stato un po’ il simbolo. Le finali europee conquistate da Inter, Roma e Fiorentina in Champions, Europa e Conference League sono la dimostrazione che le squadre italiane sono cresciute. Certo, le finali non hanno avuto i risultati sperati, ma la crescita non è di certo arrivata al culmine.

Una crescita basata, a dispetto dei top club europei che spendono cifre astronomiche, sulla progettualità a lungo termine. Ne è diventato un modello, ad esempio, il Napoli campione d’Italia, capace di vincere lo scudetto nello stesso anno di un mercato “al ribasso”, concentrato principalmente sul risparmio e sull’innesto di calciatori giovani. La crescita della Serie A è stata notata dai altri campionati, e adesso è il momento di contrastare gli attacchi dalle big d’Europa.

Serie A, le big d’Europa approfittano per acquistare in Italia

La crescita del campionato italiano è ormai sotto gli occhi di tutti. La Serie A è ritornata ad occupare un posto di rilievo nel panorama dei campionati europei, occupando ad oggi il secondo posto dietro solo la Premier League.

I top club del mondo hanno notato la crescita, e stanno sempre di più acquistando calciatori dal nostro campionato, di fatto saccheggiando i club italiani che non possono competere con le cifre di certi club.

Ne sono un esempio, tralasciando i calciatori che hanno scelto di andare in Arabia saudita prediligendo il guadagno economico alle soddisfazioni sportive come Brozovic, Sandro Tonali, Onana o i calciatori che al momento sono ad un passo da lasciare la Serie A.

Sandro Tonali al Newcastle, Onana al Manchester United, Boga al Nizza e le ultimissime voci relative ad Amrabat e ad Hojlund, anche loro ad un passo anche lui dallo United, sono i nomi più importanti che quest’estate hanno scelto di trasferirsi altrove. Un segnale forte soprattutto da parte della Premier League, che sta iniziando sempre più a pescare nuovo talenti in Italia.