Dybala conteso tra le big, rimpianto per Marotta

Dybala fa ancora discutere, a un anno dal suo approdo al club giallorosso: fonti giornalistiche lo danno vicino sia all’Inter che al rinnovo con la Roma.



Un anno dopo, rieccoci qui: quale sarà il futuro di Paulo Dybala? Quello dell’attaccante argentino, che compirà 30 anni a novembre, sembra quasi un piccolo caso Mbappé tutto italiano, con il giocatore che periodicamente sembra destinato al trasferimento. La scorsa estate si è accasato alla Roma, firmando un contratto fino al 2025 che dovrebbe teoricamente mettere i giallorossi al riparo dalle pretendenti, eppure le cose non stanno proprio così.

Nella mattinata di oggi, sono circolate diverse informazioni su quanto sta avvenendo. Marotta si sarebbe interessato al trasferimento del giocatore in nerazzurro, in particolare su come evitare possibili ostacoli da parte della Roma. Ma su altre testate si può leggere invece di un rinnovo con i giallorossi in realtà molto vicino per la Joya. In mezzo alla vicenda, si è parlato anche delle big della Premier League. Al centro di tutto c’è ovviamente la questione della clausola rescissoria.

L’anno scorso, la Joya ha siglato con la Roma un accordo che prevede due differenti clausole che gli permetterebbero di lasciare facilmente i capitolini. Una è valida per l’estero, e comporta il pagamento di 12 milioni di euro e, soprattutto, l’ultima parola sul trasferimento toccherà a Dybala. La seconda riguarda l’Italia, e sarebbe sempre di 12 milioni, ma in questo caso la decisione finale spetta alla Roma. Il club, ha inoltre la possibilità di annullare la clausola con un aumento da a 6 milioni d’ingaggio per il giocatore.

Dybala tra Inter e Roma: come stanno davvero le cose?

La situazione resta complessa. Principalmente perché queste clausole hanno valore solo fino al 31 luglio, quindi i margini per una trattativa sono risicati. Non sembra che possano arrivare offerte dall’Inghilterra per Dybala, quindi l’interessamento dell’Inter è l’unico sul tavolo, al momento. Marotta è però stato frenato quasi subito, dopo aver parlato con gli agenti del giocatore. Se la cifra per il cartellino è abbordabile, il possibile veto della Roma (quasi certo, in questo caso) ha convinto il dirigente nerazzurro a stoppare sul nascere la trattativa.

La prima opzione per Dybala, quindi, resta la Roma, e a questo punto l’idea del rinnovo non è più così improbabile, anzi. L’accordo dovrebbe trovarsi nella prima settimana di agosto, ma non sono ancora chiari i dettagli. In particolare, non è noto se potrà essere fissata una nuova clausola, o se invece questa storia è definitivamente chiusa. L’ingaggio del giocatore potrebbe anche salire da 4,5 a 6 milioni l’anno. La durata del contratto della Joya sarà invece estesa quasi sicuramente fino al 2026.