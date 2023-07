Lazio, occhio al Fantacalcio: cosa aspettarsi dai nuovi acquisti

Sow sta per diventare un nuovo calciatore della Lazio. Lo svizzero è forte fisicamente ma al fantacalcio rischia di essere un azzardo.

Sta per concretizzare il secondo colpo in entrata la Lazio. I biancocelesti, dopo aver preso l’attaccante Valentin Castellanos dal New York City per una spesa pari a 15 milioni più vari bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra, sono un passo anche da Djibril Sow. I contatti con l’Eintracht Francoforte sono proseguiti in maniera fruttuosa nelle scorse ore, consentendo alle parti di trovare l’intesa decisiva e produrre la fumata bianca agognata dal tecnico Maurizio Sarri.

Ai tedeschi andranno 15 milioni mentre per lo svizzero con origini senegalesi, in scadenza nel 2024 e da diverso tempo nel giro della nazionale elvetica, è pronto un quinquennale da 2 milioni netti all’anno. L’operazione risulta chiusa, si attende soltanto l’annuncio ufficiale da parte dei due club. Le visite mediche di rito si terranno nelle prossime ore: in seguito, il 26enne si recherà in sede per apporre la propria firma sul contratto che lo legherà ai capitolini fino al 2028. Un colpo importante per Sarri, alla luce della grande duttilità di Sow.

Il centrocampista, infatti, può ricoprire diverse posizioni in campo. Di professione mezzala, all’occorrenza può essere impiegato anche nel ruolo di trequartista alle spalle dell’unico attaccante che in quello di mediano a protezione della difesa. Nonostante sia ben strutturato fisico (è alto 1.84), è dotato di una buona corsa. Non parliamo chiaramente di un velocista, ma di certo avrà modo di rendersi molto utile alla causa biancoceleste. Per quanto riguarda il Fantacalcio, invece?

Sow al fantacalcio, occhio ai malus

Sotto questo punto di vista, il discorso cambia. E non di poco. Sow è destinato a ricoprire un ruolo di primo piano all’interno dello scacchiere tattico di Sarri e giocherà spesso dal primo minuto. Puntare forte su di lui però, stando ai dati relativi alle ultime edizioni della Bundesliga, appare rischioso. Nel 21-22, ad esempio, ha fornito appena 2 gol e 3 assist incappando in 5 ammonizioni. In quella successiva, non è andato oltre 4 reti rimediando 9 cartellini gialli.

Sow non sembra quindi essere un elemento da primo, secondo o terzo slot vista la sua propensione a fornire più malus che bonus. Si tratta senza dubbio di un acquisto interessante quanto utile per la Lazio, ma non potrà essere lui a colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Sergej Milinkovic-Savic. A Sarri il compito di riuscire a valorizzarlo e metterlo nelle condizioni di far spesso male alle retroguardie avversarie.