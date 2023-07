Milan, quanti regali per Pioli: dopo Chukwueze è già pronto un altro colpo

Il Milan continua a destreggiarsi con abilità sul mercato: tanti regali arrivati in rosa finora per Stefano Pioli ma non è finita qui. Mentre Chukwueze svolge le visite mediche, il club si prepara a sferrare un altro nuovo colpo.

Il Milan sta procedendo sul mercato a suon di colpi vincenti per Stefano Pioli. La nuova stagione si sta avvicinando ad ampie falcate e, finché la squadra non sarà al completo, Giorgio Furlani non intende rallentare o fermarsi. Samuel Chukwueze, ultimo affare, sta per essere ufficializzato (una volta superate le visite mediche firmerà il suo nuovo contratto) e già si sta pensando al prossimo profilo da portare in rossonero.

Il Milan, quindi, sta lavorando sul mercato grazie ai soldi guadagnati dal percorso in Champions League. E grazie soprattutto alla ricca cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Un’altra idea, grazie a questi margini di manovra, sta però frullando nella mente del direttore sportivo.

Gli acquisti che la società ha regalato finora a Stefano Pioli sono stati: Marco Sportiello Ruben Loftus-Cheek, Luka Romero, Christian Pulisic, Tijjani Reijnders, Noah Okafor. È arrivato appunto a Milano anche Samuel Chukwueze che presto sarà ufficializzato. Ma non è finita qui. Perché Giorgio Furlani sta lavorando anche su un altro colpo da regalare al club rossonero.

Calciomercato Milan, una volta ufficializzato Chukwueze si accelererà per Musah: trattative in corso col Valencia

Il Milan, quindi, presto ufficializzerà l’ingresso in rosa di Samuel Chukwueze. E sta lavorando senza sosta per accelerare le trattative col Valencia per Yunus Musah. L’offerta recapitata al club spagnolo da parte di Giorgio Furlani è di 18 milioni di euro più bonus, come reso noto da ‘La Gazzetta dello Sport’.

Il Valencia, dal canto suo, ci sta iniziando a ragionare. Nonostante le pretese iniziali fossero più alte (la richiesta iniziale era di circa 25 milioni di euro). Il giocatore dal canto suo ha aperto al trasferimento in rossonero, anzi ha proprio deciso che questa è la sua priorità. Tant’è che si sta allenando da solo e non con il resto dei compagni.

Presto ci sarà perciò un incontro proprio tra il club proprietario del suo cartellino e il suo agente. L’intenzione è di raggiungere Milano quanto prima. Per la gioia di Stefano Pioli e dei tifosi milanisti sempre più felici delle mosse di mercato compiute.