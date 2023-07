Chukwueze al Milan e la ‘benedizione’ di Osimhen: “Non esitare ad andarci”

L’amicizia tra Samu Chukwueze e Victor Osimhen sfocia anche nel mercato: la ‘benedizione’ del centravanti del Napoli

Samuel Chukwueze ieri ha rilasciato la prima intervista ai canali ufficiali del Milan, dopo che il suo acquisto dal Villarreal è stato ufficializzato per 20 milioni di euro più 8 di bonus. I rossoneri lo hanno trattato a lungo e alla fine il Submarino Amarillo ha ceduto. Il giocatore, invece, è entusiasta di essere a Milano, merito anche di… Victor Osimhen.

Già, perché Chukwueze e Osimhen, oltre a essere compagni di nazionale, sono anche molto amici. Ed è inevitabile chiedere consiglio a un amico quando c’è la possibilità di cambiare completamente la propria vita quando un club come il Milan fa un’offerta e ti desidera a ogni costo. Infatti, l’esterno offensivo classe ’99 ha parlato proprio con Victor, che di mestiere fa il centravanti e gioca nel Napoli. E ha ricevuto una sorte di ‘benedizione’ riguardo il suo possibile arrivo a Milano.

Il retroscena tra Chukwueze e Osimhen

A svelare ciò che i due si sono detti è stato proprio Chukwueze ai microfoni di Milan TV: “Victor mi ha detto ‘il Milan è un club bellissimo, ha dei tifosi stupendi, è uno dei migliori club e non esitare a firmare con loro‘. Io ho chiesto di dirmi come si sente a giocarci contro e lui mi ha detto ‘hanno dei tifosi fantastici che sono pazzi per il calcio‘. Io gli ho detto che lo batterò e lui mi ha risposto con ‘Vedremo‘. Lui è un bravo ragazzo e ha giocato un ruolo importante nel mio arrivo a Milano”.

Insomma, un retroscena niente male quello roso noto da Chukwueze. Se il Milan ha potuto acquistare uno dei pallini di questa sessione di mercato, lo deve anche alla sponsorizzazione di Victor Osimhen. I due, tra l’altro, partiranno insieme per la Coppa d’Africa a gennaio per difendere i colori della Nigeria e lasceranno un grosso vuoto nei rispettivi club, soprattutto nel Napoli che dovrà fare a meno del suo uomo migliore, che tra l’altro è molto vicino al rinnovo del contratto.

Negli ultimi due anni, Milan e Napoli si sono divise gli Scudetti e la prossima stagione sarà molto interessante vedere come sarà la sfida tra due grandi del calcio italiano. Soprattutto perché in campo ci saranno due grandi amici come Chukwueze e Osimhen, quest’ultimo molto elogiato dai tifosi rossoneri sui social per le sue belle parole.