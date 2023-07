Napoli, brutte notizie per Mario Rui: il comunicato sull’infortunio

Il Napoli continua ad allenarsi seguendo i programmi di Rudi Garcia in vista della prossima stagione ma arriva una tegola per Mario Rui. Il comunicato ufficiale sulle condizioni del giocatore.

Il Napoli procede con il programma stilato da Rudi Garcia, suo nuovo tecnico, per ottimizzare al meglio gli allenamenti in vista della prossima stagione tra Serie A e coppe. Nel frattempo, però, mentre il club è approdato all’Aqua Montis di Rivisondoli, è arrivata anche una brutta notizia perché si è fatto male Mario Rui. C’è il comunicato.

Il Napoli, quindi, sta svolgendo come da programma la preparazione estiva stilata dal suo nuovo tecnico Rudi Garcia. I giorni a Dimaro sono stati importanti per conoscersi. E sono arrivate novità importanti, come ad esempio quella del rinnovo di Giovanni Di Lorenzo. Capitano sostanzialmente a vita della squadra azzurra.

Sul mercato si lavora con un’altra priorità adesso, ovvero quella di rinnovare il contratto di Victor Osimhen. Ma arriva nel frattempo anche una cattiva notizia per il tecnico. Una notizia di campo, perché Mario Rui si ferma ai box.

Napoli, comunicato ufficiale: infortunio per Mario Rui. I dettagli e l’entità del problema

Mario Rui si è quindi fatto male nel corso di un’amichevole estiva. E il Napoli, dopo tutti i controlli del caso, ha reso noto che: “Gli esami strumentali effettuati a Mario Rui, in seguito all’infortunio rimediato nel corso dell’amichevole Napoli-Spal, hanno evidenziato una distrazione di primo grado del retto femorale destro. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Non sono ancora noti i tempi di recupero, ma sicuramente Rudi Garcia dovrà fare a meno di Mario Rui per i prossimi impegni che il Napoli ha in programma. Tutto invita alla cautela, perché la stagione 2023/23 si avvicina a grandi falcate e il Napoli non vuole avere uomini in meno. Si corre perciò ai ripari per il giocatore che dovrà solo pensare all’iter di recupero fatto su misura per lui.