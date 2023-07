Renato Sanches, la Roma sceglie la più rischiosa delle scommesse

Renato Sanches sta per diventare un nuovo giocatore della Roma, ma il portoghese porta con sé molti dubbi che non sarà facile superare.

Sembra ormai tutto fatto per il passaggio di Renato Sanches dal PSG alla Roma. Sulla carta, un piccolo colpo per il club giallorosso, che si assicura un centrocampista molto stimato e con caratteristiche da giocatore completo. Dopo arrivi importanti e tutti a costo quasi zero (ingaggi esclusi), come Ndicka, Aouar e Kristensen, questa volta Tiago Pinto arriva a spendere una cifra comunque ridotta per il lusitano. Si parla infatti di prestito oneroso a 1 o 2 milioni, con diritto di riscatto a soli 13 milioni.

Renato Sanches è un giocatore molto noto in Europa: 26 anni tra pochi giorni, nazionale portoghese, grandi capacità tecniche e atletiche, un centrocampista che si sa far sentire in campo. Alla Roma verrebbe idealmente a sostituire Wijnaldum, anche lui arrivato in prestito dal PSG e con caratteristiche tattiche molto simili al lusitano. L’esperienza dell’olandese in giallorosso è stata molto negativa, soprattutto a causa dei problemi fisici, privando Mourinho di un giocatore che poteva essere vitale per la sua squadra.

Il problema è che, a ben vedere, Renato Sanches si porta dietro gli stessi rischi, se non forse addirittura maggiori. Emerso durante gli Europei del 2016, il portoghese era considerato uno dei maggiori talenti in circolazione, ma sette anni dopo le sue promesse non sono ancora state mantenute. Essenzialmente proprio per gli infortuni: solo nella scorsa stagione, ha saltato 16 partite per problemi fisici di diversa natura. Ma questo non è l’unico motivo per cui il suo arrivo alla Roma rappresenta una scommessa rischiosa.

Renato Sanches alla Roma: il gioco vale davvero la candela?

Un giocatore come lui, nella mediana della Roma, attualmente non c’è. Cristante e Matic sono due metronomi perfetti, Aouar può dare ordine e aiutare la gestione della palla, ma uno come Renato Sanches, in grado di spingere sia in pressione difensiva che offensiva, manca. Ma quando parliamo del talento classe 1997 di Lisbona, parliamo di un giocatore che finora ha sempre fallito tutte le grandi occasioni avute in carriera. Lo si è visto prima al Bayern Monaco, poi al PSG.

Quello della Roma è un ambiente che carica di grandi aspettative i giocatori, e Renato Sanches non pare il soggetto più adatto ad adattarsi a un simile sistema. Questo è un aspetto che va al di là delle sue condizioni fisiche (assolutamente da valutare: l’anno scorso ha giocato appena 905 minuti totali) e che può complicare molto le cose.

Proprio perché i giallorossi, per il momento, hanno carenza di centrocampisti, e probabilmente l’arrivo di Sanches toglierebbe spazio a ulteriori investimenti nel reparto. Il costo, teoricamente, è basso (prestito oneroso senza obbligo di riscatto), ma va considerato anche quello dell’ingaggio. Il PSG dovrebbe contribuire in parte allo stipendio del giocatore, ma parliamo pur sempre di 6,5 milioni lordi a stagione.