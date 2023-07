Ricordate Hervé Renard? Ha appena scritto una pagine di storia del calcio

L’ex tecnico dell’Arabia Saudita, in grado di battere all’esordio l’Argentina di Messi poi campione, ha battuto un importante record.

Il recente mondiale in Qatar, oltre naturalmente alla vittoria e alla definitiva consacrazione di Leo Messi, non che ci volesse il titolo, ma per togliere ogni dubbio era necessaria anche la Coppa del Mondo, ci ha restituito tanti frame impressi nella mente. Il Marocco capace di arrivare fino alle semifinali, il crollo di corazzate come Germania e Spagna, ed anche il colpaccio dell’Arabia Saudita.

Una vittoria, quella dei sauditi ai danni dell’Argentina, che non è bastata per superare il girone, ma che comunque è a suo modo stata storica. Un successo che ha proiettato al centro dell’arena mediatica l’allora CT Hervé Renard. Un giramondo delle panchine, specialista nella guida delle nazionali di seconda fascia. Il suo discorso negli spogliatoi all’intervallo, prima di una ripresa mostre da parte dei sauditi, ha per settimane fatto il giro degli smartphone degli appassionati, regalandogli una forse inaspettata celebrità.

Finito il mondiale i riflettori dei media attorno alla sua figura si sono un po’ spenti. Renard però ha tutt’altro che smesso di allenare. Ha lasciato l’Arabia Saudita e, invece di prendere la comoda strada di qualche club o qualche altra nazionale, ha deciso di tornare in patria, accettando di diventare il commissario tecnico della nazionale femminile francese. Dal calcio maschile a quello femminile, per molti quasi due sport, a livello di fisicità e di metodi d’allenamento, differenti. Non per Renard: come dichiarato dallo stesso CT, in fondo è sempre calcio.

Hervé Renard nella storia: il primo CT a vincere una gara sia nel Mondiale maschile che in quello femminile

In queste settimane in Australia e Nuova Zelanda si sta giocando il Mondiale femminile. Tra le 32 squadre presenti, tra cui anche l’Italia, c’è appunto la Francia di Renard. Obiettivo, in uno sport dominato dal movimento statunitense e scandinavo, è quello di portare la nazionale francese a primeggiare anche nel calcio femminile.

Le transalpine sono arrivate alla rassegna iridata con grandi ambizioni. Non sono le favorite, ma Renard ha già fatto sapere che lui e le sue ragazze se la giocheranno. Nel frattempo hanno già portato a casa un importante scalpo: quello del Brasile. E, se per la Francia significa vittoria, per Renard significa l’ingresso nella storia del calcio.

L’ex tecnico dell’Arabia Saudita, con la vittoria contro il Brasile, è infatti il primo tecnico nella storia del Mondiali di calcio a riuscire a vincere una partita sia nell’edizione maschile che in quella femminile. Mai era accaduto in precedenza. Renard poi, non l’ha fatto nemmeno in modo banale, perché da un lato ha vinto contro l’Argentina, dall’altro contro il Brasile. Due dei movimenti calcistici che hanno fatto la storia di questo sport. Vedremo se la Francia avrà maggior fortuna rispetto all’Arabia Saudita, nel frattempo questo francese giramondo, che grazie al calcio femminile è finalmente tornato a casa, può sorridere pensando che, alla fine, un pezzo di storia del calcio l’ha scritto anche lui.