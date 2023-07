Juventus, torna di moda ‘quella pazza idea’ che scuote l’estate di Allegri

Il tecnico della Juventus ha buone ragioni per credere ancora in una grande squadra nonostante la mancata partecipazione alle coppe europee

La Juventus, fuori dalla prossima Conference League, ha rivisto i propri orizzonti per la stagione appena cominciata. I bianconeri hanno l’esigenza di tornare ai vertici in Italia per non subire perdite importanti a livello economico. Contraccolpi questi che non farebbero certamente bene alle ambizioni della società torinese, che con la scelta di puntare su Cristiano Giuntoli, fresco vincitore dello scudetto con il Napoli, ha confermato la sua volontà di voler tornare altamente competitiva.

Il calciomercato dei bianconeri ha fatto segnare l’arrivo di Timothy Weah, oltre ai riscatti di Arkadiusz Milik, Manuel Locatelli e Moise Kean. L’ultima idea della Juventus però è destinata a far sobbalzare sulla sedia più di un tifoso della Vecchia Signora. Nella giornata di oggi, la “pazza idea” del club juventino è stata rivelata da Alfredo Pedullà, giornalista sempre molto attento al calciomercato.

Juventus, un’idea clamorosa per la società di Ferrero: sondaggio esplorativo per Gigio Donnarumma, Allegri può sorridere

Con un tweet pubblicato sul suo profilo Twitter Alfredo Pedullà ha creato scompiglio tra i tifosi della Juventus. Il noto giornalista ha parlato di una “pazza idea” accarezzata dalla formazione bianconera. La società del presidente Gianluca Ferrero, infatti, avrebbe avanzato “un sondaggio esplorativo per capire”. Pedullà ha aggiunto che non vi è l’intenzione di “correre”, tuttavia, rimangono vi possono essere degli “sviluppi da seguire”.

La notizia di mercato lanciata dal giornalista ha elettrizzato i tifosi juventini per i quali è tornato di moda dunque il nome del portiere della nazionale di Roberto Mancini, già accostato fortemente ai bianconeri quando ha lasciato il Milan a parametro zero.

In quel caso ha scelto Parigi e il PSG, squadra con cui si è imposto definitivamente come titolare dopo una prima stagione trascorsa a condividere i pali della porta con Keylor Navas. Il futuro sotto la Tour Eiffel di ‘Gigio’ però è tornato in discussione nelle ultime settimane. Sono stati giorni parecchio movimentati per l’estremo difensore italiana, rapinato da poco nella sua abitazione. Un evento che ha provocato tanta paura a lui e alla sua compagna Alessia.

In precedenza, inoltre, si è tanto parlato pure della scelta di Luis Enrique di voler puntare su un portiere in possesso di una buona dimestichezza con i piedi, fondamentale che non è certo il marchio della casa di Donnarumma, oggetto della critica nel recente passato per le sue qualità sotto questo aspetto. I transalpini, in più, hanno da poco puntato sul giovane numero uno spagnolo Arnau Tenas.

La Juventus pertanto al momento non ha avviato nessuna trattativa con il club parigino ma da come ha scritto Pedullà è sorniona in attesa di capire le decisioni del PSG. A livello internazionale, l’eventuale ingaggio di un portiere come Donnarumma avrebbe un forte impatto mediatico. I bianconeri, fuori dall’Europa, mostrerebbero con questa mossa un appeal ancora alto. Allegri può sorridere.