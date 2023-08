Gino Infantino, la Fiorentina pesca un jolly per Italiano

Gino Infantino sarà un giocatore della Fiorentina, ma in che ruolo lo vedremo in campo e cosa è lecito attendersi dal giovane argentino?

Ha svolto oggi le visite mediche e ha già posato per la prima volta con una maglia viola: Gino Infantino è pronto a entrare nella rosa della Fiorentina di Vincenzo Italiano e a mettersi i mostra in Serie A. Centrocampista o attaccante esterno, il talento 20enne del Rosario Central si è messo in mostra all’ultimo Mondiale U20 agli ordini di Javier Mascherano, e ha così convinto il club viola. Su di lui c’è comprensibilmente molta curiosità e interesse per capire come giocherà e cosa aspettarsi da lui.

Innanzitutto, bisogna dire che Infantino è un giocatore molto duttile tatticamente, che ha occupato vari ruoli della metà offensiva del campo. Di recente lo si è visto agire da ala destra in un modulo 4-2-3-1, anche se le sue caratteristiche sono molto atipiche, e più che un vero e proprio cursore laterale è un regista esterno. Il talento della Fiorentina è un giocatore che ama dettare i tempi della manovra offensiva, e che rende al meglio quando può avere il pallone tra i piedi.

Vista anche l’età e l’esperienza (ormai da due stagioni è nella prima squadra del Rosario Central), siamo davanti a un profilo di grandi potenzialità, anche se ancora tutto da scoprire. Per questo motivo il club viola ha sborsato appena 4 milioni di euro (più una percentuale sulla futura rivendita) per assicurarselo. L’argentino potrebbe rivelarsi un vero e proprio, se riuscirà a mantenere le promesse, e Italiano avrà modo di gestire un giocatore con caratteristiche molto funzionali al suo gioco.

Gino Infantino: come giocherà alla Fiorentina e consigli per il Fantacalcio

Detto questo, il ragazzo rosarino necessiterà probabilmente di una fase di ambientamento. Nel 4-3-3 di Italiano, è più probabile che lo si vedrà nel ruolo più congeniale di mezzala destra, dove è iniziata la sua carriera. In questo settore del campo, però, la Fiorentina è ad oggi abbastanza coperta, per cui sembra difficile attendersi che Infantino possa partire con i favori della titolarità. Il che per lui potrebbe essere un vantaggio, in termini di pressione e di adattamento al calcio italiano.

Non essendo un’ala pura, Italiano dovrebbe vederlo soprattutto come mezzala, e in questo caso l’argentino sarebbe un’ideale riserva di Bonaventura. L’ex Milan farà 34 anni a fine agosto, e in più quest’anno dovrà rifiatare a causa della Conference League. Come suggerito da Nicola Luperini, Gino Infantino al Fantacalcio è un rischio, dato che non parte come titolare nella Fiorentina. Ma per chi intende prendere già Bonaventura potrebbe rivelarsi un investimento interessante.