Scambio Vlahovic Lukaku, la difficile scelta che può salvare la Juve

Lo scambio Vlahovic Lukaku pare sempre più probabile, onostante molto scetticisimo. Eppure, l’idea potrebbe fare veramente al caso della Juve.

Solo pochi giorni fa, Romelu Lukaku diceva a un tifoso dell’Inter in Belgio che il passaggio alla Juventus probabilmente non si sarebbe concretizzato. Oggi, invece, ci troviamo a discutere un probabile clamoroso scambio con il Chelsea, che manderebbe ai Blues Vlahovic più un conguaglio economico. L’accordo non c’è ancora, e la distanza non è poca (il Chelsea offre 20 milioni, la Juve ne chiede 40), ma la trattativa adesso è meno improbabile rispetto a qualche anno fa.

Il responso generale sullo scambio Vlahovic Lukaku è in realtà abbastanza negativo, nonostante l’impegno della Juventus per portare avanti l’operazione. Il problema principale riguarda la cessione di un attaccante giovane e di grandi qualità per uno più vecchio (sono sette, gli anni di differenza) e in declino. Lukaku viene da due stagioni in chiaroscuro, in cui ha giocato poco, inciso anche meno, e ha avuto anche diversi problemi fisici. In una Juve da ricostruire, il suo non pare essere il profilo ideale da cui ripartire.

In più, c’è anche scetticismo sul piano economico. Vendere Vlahovic è necessario per rimettere in sesto i bilanci, e questo è un sacrificio a cui purtroppo la Juve e i suoi tifosi devono adeguarsi. Ma l’arrivo di Lukaku arriverà probabilmente a costare 8,5 milioni di euro l’anno d’ingaggio, bonus esclusi. Questa era la cifra girata nei giorni scorsi, che è superiore al già altissimo stipendio che i bianconeri corrispondono a Pogba. Nella sua situazione attuale, la società dovrebbe forse rivolgersi a giocatori meno costosi, per non vanificare il sacrificio della punta serba.

Vlahovic Lukaku, lo scambio che può rivelarsi una risorsa per la Juve

Eppure, dei lati positivi questi affare ce li ha, anche se per il momento sono poco popolari. Sebbene i dubbi sullo scambio siano legittimi, va riconosciuto che al momento gli 80 milioni che i bianconeri chiedono per Vlahovic non sembrano facili da ottenere. Lukaku più 40 milioni è forse l’opzione migliore per liberarsi della punta serba, che comunque pesa a bilancio per 7 milioni a stagione.

Inoltre, a livello tattico il belga è certamente più funzionale al gioco di Allegri rispetto all’attuale numero 9 della Juventus. La differenza di età e le condizioni fisiche non vanno sottovalutate, ma a 30 anni Lukaku non può certo essere considerato un calciatore sul viale del tramonto. Se recuperato, e inserito in un contesto tattico a lui congeniale, può diventare un valore aggiunto. La Juve ha scelto, nonostante le critiche, di proseguire con Allegri, per cui il compito della dirigenza è di mettere il tecnico livornese nelle condizioni migliori per lavorare. Lo scambio Vlahovic Lukaku sarebbe un passo su questa strada.