Juventus-Lukaku, parla Allegri: “Un dovere valutare offerte irrinunciabili”

Massimiliano Allegri parla dell’eventuale operazione per Romelu Lukaku in conferenza stampa dagli Stati Uniti.

Massimiliano Allegri ha stavolta parlato direttamente in prima persona di Romelu Lukaku. Il belga è accostato sempre più con insistenza alla Juventus, nonostante le sue parole circolate in un video. E stavolta a fare il punto della situazione è stato lo stesso tecnico bianconero.

La Juventus giocherà negli Stati Uniti contro il Real Madrid al Camping World Stadium di Orlando. Con l’occasione, Massimiliano Allegri ha tenuto la consueta conferenza stampa per fare il punto sui suoi giocatori. E stavolta non solo, perché ha parlato anche di mercato.

Al momento gli occhi sono puntati su un’operazione in particolare. Quella che va a coinvolgere Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic. Il Chelsea non disdegnerebbe il serbo, anzi. Ma sarebbero da comprendere le cifre. Come detto dal tecnico: le sue parole.

Juventus-Lukaku, affare possibile? Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa

In vista dell’amichevole contro il Real Madrid al Camping World Stadium di Orlando, Allegri ha parlato così dell’operazione più chiacchierata in ottica Juventus: “Lukaku? Sul mercato sono molto contento della rosa a disposizione. Però, come ha già detto il direttore Giuntoli, dovessero arrivare offerte irrinunciabili, anche per necessità della società, avremo il dovere di valutarle. E io mi adeguerò, come ho sempre fatto. Del resto, come avevo già detto, dovremo valutare la rosa dato che disputeremo solo campionato e Coppa Italia”

Poi il tecnico ha parlato anche dell’attaccante serbo che verrebbe direttamente coinvolto nell’affare per Lukaku, dicendo: “Dusan Vlahovic si è allenato con tutta la squadra e dovrebbe essere a disposizione, sarei contento e felice di poterlo schierare almeno per un pezzetto di partita. Comunque avremo anche un altro allenamento poche ore prima del match e vedremo”.